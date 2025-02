Was verbindet London und Schliengen? Markante Graffiti, die immer wieder auftauchen. In London steckt einer der bekanntesten Street-Art-Künstler dahinter - aber wer in Schliengen?

In Schliengen (Kreis Lörrach) geht die Katze um - zumindest in Form von Graffiti. Seit einigen Jahren tauchen immer wieder schwarze Katzensilhouetten mit roten Herzen an den Hauswänden auf. Das fasziniert die Menschen. Doch wer steckt hinter den Graffiti, die in der Gemeinde mit rund 6.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auftauchen? Ist es ein einzelner Sprayer oder eine Sprayerin - oder sind es vielleicht mehrere?

Die Katzen tauchen an vielen Stellen auf. Über einem Wasserrohr, an einem Haus, an einer stark befahrenen Straße oder an der Hebelschule in Schliengen. Und trotzdem hat die SWR-Reporterin niemanden getroffen, der die Künstlerin oder den Künstler je beim Sprayen gesehen hat. In der Facebook-Gruppe "Schliengen - What's up?" mit mehr als 2.000 Mitgliedern wird viel spekuliert. Viele im Ort sind sich sicher: Es muss ein junger Mensch sein, vielleicht Anfang zwanzig - mit Ortskenntnis und künstlerischem Talent.

Graffiti-Kunst kann an der Schule gelernt werden

Ausgerechnet an der Hebelschule in Schliengen lernen Jugendliche das Sprayen mit Dosen und die Schablonentechnik. Diese wird auch für die Katzengraffiti verwendet. An der Schule vermutet man, dass es eine ehemalige Schülerin oder ein ehemaliger Schüler sein könnte. Schulleiter Andreas Schlageter findet die Aktion kreativ. Er stellt aber auch klar, dass das Besprühen von Fremdeigentum illegal ist. "Wenn man solche Aktionen macht, dass das dann auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte, das wissen die Schüler. Darüber werden die informiert", sagt er.

An der Hebelschule in Schliengen lernen die Jugendlichen die Schablonentechnik. SWR

Ist Banksy das Vorbild?

Einige Menschen in Schliengen vergleichen ihre anonyme Sprayerin oder ihren Sprayer mit dem Streetart-Künstler Banksy aus Großbritannien. Er ist für starke Werke mit provokanten gesellschaftskritischen Botschaften bekannt. Bürgermeister Christian Renkert (CDU) sieht Ähnlichkeiten zwischen den Katzengraffiti und Banksys berühmtem Motiv von einem Mädchen mit ihrem herzförmigen roten Ballon. Kurz nachdem das gerahmte Bild 2018 bei einer Auktion für über eine Million Euro verkauft worden war, schredderte es sich selbst. Eine Kritik am Kunstmarkt mit seinen hohen Preisen.

So hat der Street-Art-Künstler Banksy selbst eine Katze in London verewigt. SWR Jochen Sülberg

Millionen werden die Schliengener Graffiti wohl nicht einbringen und auch die Botschaft hinter den Katzengraffitis könnte nicht so tiefgründig sein wie bei Banksy. Oder doch? An der Hebelschule wird viel über die Bedeutung der Katzenkunst nachgedacht. Die Herzen könnten für Liebe stehen, die Katzen für Freiheit - das denken einige Schülerinnen.

Diese Graffiti-Katzen erinnern viele Einheimische an den berühmten Street-Art-Künstler Banksy. SWR Jochen Sülberg

Einer Spur auf Instagram folgen

Der Sohn des Bürgermeisters könnte einen Hinweis gefunden haben. Der Ort des ersten Graffiti sei laut einem anonymen Instagram-Account der Lieblingsort seiner verstorbenen Katze gewesen. Doch auch dieser Hinweis führte ins Nichts. Der Kanal wurde gelöscht und damit auch jede Spur des Künstlers.

Vielen Einheimischen scheinen die Graffiti zu gefallen. Einige sehen sie jedoch auch als Sachbeschädigung. Aber zumindest gab es bislang weder Anzeigen bei der Polizei noch Beschwerden beim Bürgermeister. Im Gegenteil: Manch einer wünscht sich eine Katze an der eigenen Hauswand. Ein anderer träumt gar von einer Ausstellung des "Sprayers von Schliengen", die dann Touristinnen und Touristen in die Gemeinde zieht.