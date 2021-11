Katze verursacht Stromausfall

Eine Katze hat in der Nacht zum Donnerstag in Strasburg einen größeren Stromausfall ausgelöst. Nach Angaben des Stromversorgers Electricité de Strasbourg war das Tier in einem Umspannwerk im Stadtteil Cronenbourg mit Hochspannung in Berührung gekommen und hatte dadurch einen Kurzschluss verursacht. 26.000 Menschen waren kurzzeitig ohne Strom. Augenzeugen berichteten von einem grellen, grünen Blitz, der den ganzen Nachthimmel erleuchtete. Der Blackout dauerte knapp eine halbe Minute, bis die Sicherheitsautomatik die Stromversorgung wieder herstellte. Das Umspannwerk ist gegen das Eindringen von Menschen mit Gittern gesichert; für Vögel und andere Kleintiere ist das aber kein unüberwindliches Hindernis. Die Katze hat den Kontakt mit den 63.000 Volt mit dem Leben bezahlt.