Katze aus Offenburger Kanalsystem gerettet

Passanten entdeckten am Freitagabend eine schwer verletzte Katze in dem wenig Wasser führenden Kammbach im Offenburger Stadtteil Bohlsbach (Ortenaukreis), so die Feuerwehr am Sonntag. Beim Eintreffen der Rettungskräfte flüchtete die Katze über eine Rohröffnung in das Kanalsystem. Die zwölf Einsatzkräfte mussten daraufhin mehrere Kanaldeckel entlang des Bachs öffnen.

Die Feuerwehr musste mehrere Kanaldeckel öffnen, um die Katze zu finden. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Thomas Frey (Symbolbild)

Trotz Rettung musste Katze eingeschläfert werden

Schließlich fanden sie das Tier, das stark am linken Auge blutete. Die Feuerwehr schob einen Löschschlauch in das Kanalrohr und trieb damit die Katze ans Ende des Rohrs, wo sie das Tier dann einfangen konnten. Nach der zweistündigen Rettungsaktion kümmerte sich eine Tierärztin um die Katze. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Katze laut Feuerwehr am Samstagmorgen eingeschläfert werden.