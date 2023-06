Kater Balin ist tot: Wer schießt in Kenzingen auf Katzen?

per Mail teilen

In Kenzingen (Kreis Emmendingen) wird auf Katzen geschossen. Die erste Katze hat überlebt, Kater Balin musste eingeschläfert werden. Die Besitzer sind geschockt. Wer tut sowas?

Es war das zweite Mal, dass auf eine Katze von Familie Keitsch aus Kenzingen (Kreis Emmendingen) geschossen wurde. Vermutlich mit einem Luftgewehr. Die erste Katze, "Fee", hatte den Anschlag auf sie im vergangenen Jahr überlebt. Doch der kleine Kater Balin wurde von dem Schuss so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden musste.

Was ist mit Balin passiert?

Eines Abends kam Kater Balin, wie an jedem Abend, zum Hintereingang des Hauses. Doch dieses Mal stimmte etwas nicht, erinnert sich Stephanie Keitsch. Als sie dem Kater die Türe aufgemacht hatte, habe sie gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war, er sei die Treppe schleppend hochgegangen. "Dann habe ich ihn abgetastet und hatte auch sofort Blut an den Händen."

Balin in der Tierklinik in Freiburg. Die Katze aus Kenzingen musste einschläfert werden. Privat: Familie Keitsch

Familie Keitsch ist dann mit Kater Balin direkt in die Freiburger Tierklinik gefahren. Von außen war nur ein kleines Loch zu erkennen. Doch auf den Röntgenaufnahmen entdecken die Ärzte ein Projektil – möglicherweise von einem Luftgewehr.

"Der Kater hat eine blutende Wunde im Bauchraum gehabt. Das heißt, dass dort das Geschoss eingetroffen ist."

Balin hat Schmerzmittel bekommen. Das Projektil wurde entfernt, doch der Kater musste eingeschläfert werden.

Kater Balin tot - Familie unter Schock

Dabei hatte der kleine Balin ein glückliches Katerleben. Wurde von Familie Keitsch als richtiges Familienmitglied geliebt. Besonders von Tochter Nilas. Dafür bedankte sich Balin, indem er besonders zutraulich war.

Die Familie ist geschockt, dass schon wieder jemand auf eine ihrer Katzen geschossen hat und diesmal sogar das geliebte Tier gestorben ist. Vater Kirschan Keitsch fühlt sich ohnmächtig, wütend: "Warum es manche Menschen nötig haben, ihre Aggressionen, ihre Wut an einem Tier auszulassen. Das verstehe ich nicht." Tochter Nilas hat nach Balins Tod oft nach ihrem Kater gefragt oder gerufen.

"Beim Schlafengehen hat sie wirklich geweint und seinen Namen gesagt."

Hat ein Nachbar auf die Katzen in Kenzingen geschossen?

Balin war ein Wildfang, ist oft durch das Wohngebiet getigert, durch fremde Gärten. Wurde ihm das zum Verhängnis? Familie Keitsch will darauf aufmerksam machen, dass in ihrer Wohngegend jemand auf Katzen schießt. Denn bereits auf ihre erste Katze Fee wurde geschossen. Die überlebte aber den Vorfall. Der Täter ist noch unbekannt, Familie Keitsch vermutet aber, ein Nachbar könnte dahinter stecken. Hat sogar einen konkreten Verdacht.

"Er wurde schon mit einem Luftgewehr gesehen", erzählt Stephanie Keitsch. Außerdem habe der Nachbar sich mehrmals über ihre Katze beschwert, da diese auf seinem Grundstück unterwegs war. "Er hat von uns verlangt, dass wir die Katze nicht mehr raus lassen", sagt Stephanie Keitsch.

Die Polizei ermittelt noch. Zum einen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, zum anderen wegen Sachbeschädigung. Denn Tiere gelten in Deutschland als Sache.

Neue Katze muss drinnen bleiben

Inzwischen hat die Familie eine neue Katze geholt: Dyson. Die muss jetzt aber drin bleiben, darf nicht mehr auf Entdeckungstour gehen wie die anderen Katzen, Balin und Fee.

Dyson, die neue Katze der Familie Keitsch. Zur Sicherheit, muss die Katze im Haus bleiben. SWR

"Um eben diese Gefahr zu umgehen, dass sie draußen erschossen werden", erklärt Stephanie Keitsch. Denn: "Muss man ja ganz klar so sagen: Hier werden draußen Katzen erschossen."