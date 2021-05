per Mail teilen

Die Polizei in Schramberg (Kreis Rottweil) ermittelt wegen Tötens einer Katze und Tierquälerei. Die Katze wurde am Freitag tot und verstümmelt im Stadtteil Waldmössingen gefunden. Die Polizei schließt aus, dass der Fundort auch der Tatort ist. Der Tierhalter hatte seine Katze "Amy" zuletzt am Donnerstagabend gesehen und nach ihr gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, sich zu melden.