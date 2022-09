Rund 90 ukrainische Waisenkinder bekommen in Freiburg, Emmendingen und Bad Krozingen in den kommenden Wochen ein neues Zuhause. Sie waren nach Kriegsbeginn nach Freiburg gekommen und hatten bisher in Flüchtlingsunterkünften der Stadt Freiburg gelebt. Die Evangelische Stadtmission Freiburg, die die mit Unterbringung organisiert hat, hat für Versorgung der Kinder extra die Vaterhaus GmbH gegründet.