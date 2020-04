per Mail teilen

"Die Uniklinik Straßburg beatmet keine 80-Jährigen mehr!" Diese Schlagzeile sorgte vor rund drei Wochen für viel Aufregung und auch für Ärger. Jetzt hat sich der Oberrheinrat eingeschaltet.

"Die Uniklinik Straßburg beatmet keine 80-Jährigen mehr!" Diese Schlagzeile sorgte vor rund drei Wochen für viel Aufregung. Nun hat sich der Oberrheinrat, eines der wichtigen politischen Gremien im Dreiländereck, eingeschaltet. Und auch das Institut meldet sich zu Wort.

Stefan Gromer ist der Kaufmännische Direktor des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin. Niemals wollten die Institutsmitarbeiter mit dem Bericht den Eindruck erwecken, in Frankreich halte man sich nicht an ethische Vorgaben, sagte Gromer dem SWR am Sonntag im Gespräch. Viele hätten nicht genau hingeschaut beim Thema Alter und Beatmung: "Es ist aber sehr aus dem Zusammenhang entnommen."

"Es ist so, dass wir auch geschrieben haben, dass in Straßburg eine Ethikkommission eingerichtet wurde, die zusammen mit den Therapeuten entscheidet, wie im Einzelfall entschieden wird, wem geholfen werden kann oder nicht" Stefan Gromer, Institut für Katastrophenmedizin

Uniklinik wies Bericht zurück

Allerdings wies auch die Uniklinik Straßburg den Bericht in mehreren Punkten schon sehr früh als falsch zurück. Es folgten wütende Berichte in der französischen Presse. Josha Frey ist Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Lörrach und Präsident des Oberrheinrates. Der Bericht hätte die deutsch-französischen Beziehungen stark belastet.

"Da waren einige Punkte, die alle in Richtung Dramatisierung dieser sowieso schon dramatischen Situation hinzielten. Und das hat eben die französischen Kolleginnen und Kollegen massiv gestört." Josha Frey, Präsident Oberrheinrat

Es sei ein Eindruck vom französischen Gesundheitssystem erweckt worden, der nichts mit der Realität zu tun habe.

Institut für Katastrophenmedizin verteidigt sich

Nichts in dem Bericht sei falsch, sagt Stefan Gromer. Einige hätten den Bericht eben nicht in seiner Gesamtheit gelesen: "Formuliert haben wir ja genau. Umso erstaunter sind wir, dass es missverstanden wurde", rechtfertigt er sich. Unter den aktuellen Bedingungen würde der Bericht womöglich über das Telefon abgegeben werden. Er kritisiert, dass die Unterlagen den Medien zugespielt wurden und dann, seiner Ansicht nach, Aussagen nur verkürzt dargestellt worden sind.

Nicht im Auftrag des Landes gearbeitet

Auch habe das Institut nie den Anschein erweckt für das Innenministerium tätig zu sein, so Gromer zu dem entsprechenden Vorwurf. Es sei ein Besuch bei Kollegen gewesen, um sich über mögliche Szenarien für Deutschland auszutauschen.