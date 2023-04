Schwarzwälder Imker wegen Kastanien in Sorge um Tannenhonig

per Mail teilen

Kastanien kommen besser mit dem Klimawandel klar als Weißtannen. Doch Imker im Schwarzwald befürchten, sie könnten den Geschmack von Tannenhonig verderben.

Der Imker Christoph Graf aus dem Dreisamtal hat Angst vor Kastanien. Nicht weil sie ihm auf den Kopf fallen könnten, sondern weil seine Bienen den Geschmack in den Honig bringen könnten.

"Da sind ein bis zwei Prozent Edelkastanie drin, sofort schmeckt man's."

Kastanien sind die Trockenheit gewöhnt

Kastanien kommen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und insofern besser mit der Trockenheit klar, die der Klimawandel bringt. Insofern gehören sie zu den Baumarten, von denen sich die Forstwissenschaftler einen robusteren Wald versprechen. Florian Ruge von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt macht aber klar, dass die Kastanie kaum mehr als 1 Prozent der Waldfläche ausmachen wird.

"Das Risiko durch Schädlinge ist bei der Kastanie viel zu groß, um große Flächen zu bepflanzen."

Der Forstwissenschaftler sagt außerdem, dass sich Weißtanne und Kastanie nicht wirklich in die Quere kommen, weil sie auf unterschiedlichen Höhen wachsen. Der Klimawandel bewirkt, dass beide Baumarten in Zukunft weiter oben wachsen werden als bisher. Das könnte für Imker im Schwarzwald bedeuten, dass sie mit ihren Bienenstöcken weiter nach oben ziehen müssen, wenn sie weiterhin Tannenhonig produzieren wollen.

Für den Imker Christoph Graf ist das keine Alternative. Er sagt, dass etwa bei St.Peter und St. Märgen auf der Hochebene hauptsächlich Wiesen sind und auch bleiben werden. Da lasse sich kein Tannenhonig gewinnen.

Die Sorge der Imker bleibt

Von den Ausführungen des Forstwissenschaftlers lässt sich der Imker nicht wirklich beruhigen. Im Nordschwarzwald gebe es schon mehr Kastanien und da habe er schon einige Honigläser mit dem typischen Kastaniengeschmack erwischt. Bei ihm ist der Tannenhonig im Moment noch so rein wie immer. Er will mit seinen Imkerkollegen dafür kämpfen, dass keine weiteren Kastanien gepflanzt werden. Nur so könne die Spezialität Tannenhonig erhalten bleiben.