Drama im Altrhein bei Grißheim: Drei Männer kentern mit Kanu

Ein mit drei Männern besetztes Kanu ist am Donnerstag im Altrhein bei Neuenburg-Grißheim gekentert. Bei der Rettung waren deutsche und französische Einsatzkräfte beteiligt.

Am Feiertag Christi Himmelfahrt waren drei Männer in einem Kanu auf dem Altrhein bei Grißheim, ein Ortsteil der Stadt Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), unterwegs. Aufgrund des erhöhten Wasserstands kam es laut Polizei zu einer Verwirbelung, wodurch das Boot kenterte. Alle drei Insassen landeten im Wasser.

Suche nach zwei abgetriebenen Männern

Einer der Männer konnte sich ans französische Ufer retten. Von dort aus verständigte er den Notruf. Seine beiden Kameraden hielten sich im Wasser am Kanu fest und trieben flussabwärts. Um die beiden aus dem Rhein zu retten, trafen mehrere Rettungskräfte ein: Die Feuerwehr aus Neuenburg, Hartheim und Breisach, das DRK, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die französische Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei Vogelgrun. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion. Schließlich konnten die beiden Männer an einer Wehrschwelle geborgen werden. Sie kamen mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus.