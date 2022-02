Jeden Morgen wird das Vogelgezwitscher in den Gärten und Grünanlagen in Freiburg etwas lauter und lebendiger. Höchste Zeit also, den freundlichen Sängern und Sängerinnen eine gemütliche Stube zu bereiten. Zum Nisten und brüten braucht die kleine Meise, für die auch die Miniermotte ein gefundenes Fressen ist, am besten einen Kasten. Monika Borodko-Schmidt von der Stadt Freiburg:

O-Ton "Eine Meise kann sogar zweimal im Jahr brüten, das können bis zu 10 oder 15 Jungvögel da ausschlüpfen, die brauchen alle Futter, und die Motte eignet sich sehr gut dafür und die Larven auch. "

Wer also jetzt in seinem privaten Garten Nistkästen für Meisen aufhängt, hilft den Kastanienbäumen in der Nähe. Denn viele Meisen fressen viele Miniermotten, die es auf die Kastanienblätter abgesehen haben:

O-Ton "Man sieht ganz deutlich die Gänge der Motte, die ist dann im Blattinneren und frisst sich durch, macht diese Miniergänge. Und die Larven sind da drin so wie Raupe Nimmersatt, frisst sie sich da durch.“

Und die Bilder kennen wir dann alle aus dem Sommer. Braune, völlig verdörrte Blätter an den Kastanienbäumen. Noch lange, bevor der Herbst kommt, fallen sie von den Bäumen.

Im Freiburger Sedanquartier haben deshalb Bürgerinnen und Bürger schon rund 30 Nistkästen für Meisen gebaut und aufgehängt. Einer von ihnen ist Andreas Kautzsch:

O-Ton "Das wird gebaut aus den Bauteilen, nach der Vorschrift haben wir das zusammen gemacht. Und dann muss man es aufhängen an einen Baum, möglichst über zwei Meter, damit Katzen nicht drankommen, dass möglichst auch keine Wiesel drankommen. Und möglichst so, dass nicht der Wind draufsteht. D. h., wenn der Hauptwind von Westen ist, dann hängen wir sie so auf, dass sie nach Südwesten sind, und so hoch, dass man gerade noch mit einer Leiter drankommt, aber dass die Katze und der Wieseln nicht reinkommen, um die Jungen da zu fressen.“

Die Bausätze aus Holz gibt es kostenlos von der Stadt Freiburg über das Programm „Freiburg packt an“. Alunägel werden mitgeliefert, denn andere Nägel würden die Bäume beschädigen. Und hätten Sie das gewusst?

O-Ton „Es gibt Blaumeisen und Kohlmeisen, die Blaumeisen nehmen kleinere Löcher, wo die Kohlmeisen nicht reinkommen. Und für die Kohlmeisen ist es ein bisschen ein größeres Loch, aber wir haben festgestellt, dass es hier in der Gegend sehr viel mehr Kohlmeisen gibt als Blaumeisen. Die Blaumeisen sind nicht so gut besetzt."

Wer schon einen Nistkasten im Garten hängen hat: letzte Eisenbahn für den Frühjahrsputz. Zwischen Oktober und Februar soll man sie leeren und ausfegen, damit die neue Brut im sauberen Nest aufwachsen kann. Monika Borodko-Schmidt von der Stadt Freiburg gehen jedenfalls jetzt schon die Nistkästen aus:

O-Ton "Die Nachfrage ist sehr groß, wir freuen uns sehr und werden sicherlich noch welche nachbestellen müssen oder neu auflegen, weil einfach viele Menschen das machen wollen, das freut uns sehr, weil jeder Nistkasten ist ein Lebensraum und eine Möglichkeit für die Vögel in der Stadt zu leben. "