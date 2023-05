Kaleidoscoop: Deutsch-französisches Herz für Straßburger Viertel

Straßburg feiert die Europawoche. Passend dazu wurde ein Ort eröffnet, der Europa für Bürgerinnen und Bürger erlebbar macht: das Kaleidoscoop.

Nur 500 Meter Luftlinie sind es vom deutschen Rheinufer zum Kaleidoscoop im Straßburger Rheinhafengebiet. Einst befand sich hier die Zentrale einer berühmten Genossenschaft: des "Konsumverein für Straßburg und Umgebung" - kurz: Coop. Heute ist das frühere Coop-Areal ein Quartier im Wandel und das Herzstück dessen, was hier entsteht, ist frisch eingeweiht: das Kaleidoscoop.

Grenzüberschreitendes Zentrum für deutsch-französische Initiativen

Co-Working-Plätze, Veranstaltungsräume, Café und Infostelle, außerdem ein Kaufhaus mit nachhaltigen, lokalen Produkten sind in einem der historischen Coop-Gebäude auf rund 3.000 m² entstanden und können ab sofort von Bürgerinnen und Bürger aus Straßburg und Kehl genutzt werden. Etliche Projekte, Gruppen und Initiativen haben inzwischen angedockt und nutzen die modernen, gut ausgestatteten Räume.

Studierende, Arbeitssuchende und Arbeitgeber kommen zum Beispiel zum Projekt "Grenzüberschreitendes Ressourcenzentrum für Beschäftigung" zusammen und besprechen Hindernisse auf dem grenzübergeifenden Arbeitsmarkt. Kofinanziert mit 1,8 Millionen Euro EU-Geld hat das Projekt im Kaleidoscoop einen festen Raum, der für Treffen und Workshops zur Verfügung steht.

Im Kaleidoscoop in Straßburg hat am Europatag die Eröffnungswoche begonnen SWR

Kaleidoscoop offen für neue Projekte und bestehende Kooperationen

"Wir wollen bewirken, dass die Leute sich nicht scheuen mit deutschen oder französischen Partnern zusammen zu arbeiten", sagt Quentin Samier einer der regelmäßigen Teilnehmer. Man wolle einen Ort schaffen, an dem Menschen neue Projekte auf die Beine stellen oder sich bestehenden Kooperationen anschließen würden. "Das hier ist ein Ort, der wirklich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gedacht ist, für Leute, die deutsche oder französische Partner finden möchten."

Ein Treffen des Projekts "Ressourcenzentrum für grenzübergreifende Beschäftigung". SWR

Start-ups sollen im Kaleidoscoop Unterstützung finden. Im Co-Working-Space können Firmen oder Freiberufler Büro-Arbeitsplätze mieten. Doch auch Kultur und das Zusammenleben jenseits der Arbeitswelt haben im Gebäude ihren Platz.

In der Eröffnungswoche aber auch darüber hinaus ist unter anderen die Kunstschule Offenburg mit dem "Atelier mobile" vertreten. Kunst- und Kulturschaffende bieten dabei Workshops an, die Nachbarn von beiden Seiten des Rheins zusammenbringen sollen. Jennifer Rottstegge ist eine der Dozentinnen. Als Deutsche, die in Straßburg lebt und auf beiden Seiten des Rheins arbeitet, setzt sie große Hoffnungen in das Kaleidoscoop.

"Ich sehe da ein sehr großes Potenzial, auf jeden Fall", so Rottstegge. Man dürfe jetzt nur nicht die Chance verpassen, dass der Begegnungsort auch wirklich deutsch-französisch werde.

Jennifer Rottstegge ist eine der Beteiligten beim Projekt "Atelier Mobile". SWR

Ihr erstes Angebot im Kaleidoscoop war in diesem Sinne schonmal ein Erfolg. Rund ein Dutzend Menschen aus Frankreich und Deutschland war da gekommen, um gemeinsam Theater zu spielen. Sprachbarrieren waren kaum spürbar, der Spaß an der Begegnung dafür um so mehr, zum Beispiel bei Valentina Sauer.

Die 19-Jährige Studentin der Hoschule Kehl hält das Kaleidsocoop für wichtig - mit Blick auf den deutsch-französischen Austausch, aber auch mit Blick auf Europa: "Ich glaube, dass es eben hier anfängt, wenn junge Erwachsene hierher kommen und sich austauschen und ihre Kulturen miteinander teilen."

Im Kaleidoscoop soll Geist der Coop-Genossenschaft wieder aufleben

Mit dem Kaleidoscoop als Triebfeder soll sich nun peu à peu das gesamte Areal der einstigen elsässischen Coop-Genossenschaft im Straßburger Rheinhafenviertel verwandeln. Straßburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian sieht das Quartier als Schaufenster einer modernen Stadt. Große Gebäude in moderner Architektur entstehen, geschichtsträchtige Bauten werden saniert und neu belebt. Nachhaltigkeit und die Sozial- und Solidarwirtschaft sollen einen große Rolle spielen. Es soll ein Quartier werden, in dem Menschen zusammen leben und arbeiten - ein bisschen so, wie es der Geist des Konsumsverein vorsah, der dem Areal vor mehr als 100 Jahren seinen Namen gab.