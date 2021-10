Entlaufenes Zirkus-Känguru Skippy ist wieder da

per Mail teilen

Skippy ist wieder da. Das Känguru war am Montag bei St.Georgen im Schwarzwald aus einem Zirkus ausgebüxt. Das Känguru hat seinen dreitägigen Ausflug offenbar gut überstanden.

Drei Tage lang lief die Suchaktion. Viele Menschen im Raum St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) suchten mit, gaben Hinweise. Doch die Versuche, das Känguru wieder einzufangen, waren erfolglos, da Skippy immer wieder in den nahegelegenen Wald flüchtete. Am frühen Donnerstagabend bekam die Polizei dann den entscheidenden Hinweis: Autofahrer mussten anhalten, weil mitten auf einer Landstraße, etwa einen Kilometer vom Quartier des Zirkus' entfernt, ein Känguru in der Abendsonne döste.

Der Zirkus wurde schnell verständigt. Den Tierpflegern gelang es mit Hilfe von Schafszäunen, Skippy einzukreisen und wieder in sein Gehege zu bringen. Das Känguru hat seinen Ausflug dem Vernehmen nach wohlbehalten überstanden.