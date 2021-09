Zirkus sucht im Schwarzwald verzweifelt nach Känguru "Skippy"

In Sankt Georgen im Schwarzwald wird derzeit nach fieberhaft nach "Skippy" gesucht. Das Känguru war am Montag aus einem Zirkus ausgebüxt.

André Kaiser hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Der Tierpflegermeister vom Zirkus Alessio war bis fünf Uhr morgens auf der Suche nach Skippy, dem Känguru. "Mit Taschenlampen sind wir quer durch den Wald", erzählt Kaiser, der nicht einfach warten will, bis die Polizei anruft. Die Sorge um das kleine Känguru ist groß im Zirkus, der seine weißroten Zelte am Rande von Sankt Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aufgebaut hat.

Am Montagmorgen hatte sich Skippy aus dem Staub gemacht. Und das nicht zum ersten Mal. Das tasmanische Känguru, in der Hocke knapp 70 Zentimeter groß, hat schon einmal seine ganz eigenen Wege bestritten. Vor wenigen Wochen erst war er in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) davongehüpft, nachdem ein Hund ins Gehege gesprungen war. Und damit ist Skippy in bester Gesellschaft. Kaiser hat kürzlich Anrufe bekommen, weil auch am Schluchsee oder Titisee-Neustadt ein entflohenes Känguru unterwegs war. Es war aber nicht seins.

"Diese Tiere neigen leider zum Ausbrechen. Sie sind sehr, sehr schnell und wenn die einmal anfangen zu hüpfen, dann legen die auch mal in drei Minuten einen Kilometer zurück."

Skippy wird auch von seinen Kollegen schmerzlich vermisst - dieses hier ist eines von fünf Kängurus im Zirkus SWR

Fünf Kängurus hat der Zirkus insgesamt. Frech, aber auch schmusebedürftig, so beschreibt Zirkusdirektorin Tina Quaiser Skippy. Für den Familienbetrieb ist Skippy ein ganz besonderes Tier, schließlich ist er bei ihnen geboren. Für André Kaiser ist das Känguru ein Familienmitglied. Dass das Tier im Schwarzwald nicht zurecht kommen könnte, darüber macht er weniger Sorgen. Skippy finde dort Futter, habe keinen natürlichen Feind und komme auch mit der Kälte klar, sagt Kaiser. Die größte Gefahr sei die Straße.

In Schichten suchen die Zirkusleute jetzt weiter nach Skippy. Am besten aber wären Hinweise von Augenzeugen. Zirkusdirektorin Tina Quaiser versucht optimistisch nach vorne zu blicken. "Man gibt ja die Hoffnung nicht auf. Beim letzten Mal hat es ja auch geklappt." Mit Skippy habe der Zirkus dieses Jahr einfach ein bisschen Pech.