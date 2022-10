per Mail teilen

Die Ministerinnen und Minister des Landes haben sich heute in Freiburg zur Kabinettssitzung getroffen. Ihr Chef war nicht dabei - aus gesundheitlichen Gründen.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Landes Baden-Württemberg hat das Kabinett am Dienstag in der ehemaligen badischen Landeshauptstadt Freiburg getagt - allerdings ohne Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er hatte seine Teilnahme kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Sein Stellvertreter, Innenminister Thomas Strobl (CDU), richtete zu Beginn der Sitzung Grüße des Ministerpräsidenten aus. Kretschmann sei leicht erkrankt.

Thomas Strobl leitete die Sitzung am Vormittag im Kaisersaal des Historischen Kaufhauses am Münsterplatz. Hier war von 1945 bis zur Gründung des Landes Baden-Württemberg am 25. April 1952 der Sitz des Landtags von Baden.

"Allein diese Baulichkeit atmet Historie Badens."

Innenminister Strobl über die ehemalige Landeshauptstadt von Baden im SWR4-Regionalmagazin.

USA-Reise von Kretschmann auf Tagesordnung

Rein badische Themen waren nicht auf der Tagesordnung der rund einstündigen Kabinettssitzung. Es ging vor allem um die Ergebnisse der USA-Reise von Ministerpräsident Kretschmann und einer Delegation Anfang Oktober. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut berichtete über die Besuche etwa im Silicon Valley, wo die Delegation aus Baden-Württemberg Einblicke in die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz bekam. Baden-Württemberg sei ein sehr geschätzter Partner, sagte die Ministerin zu dem Empfang in den USA. Als größtes Exportland müsse man transatlantische Beziehungen mit den USA stärken.

Land will Sicherheitspartnerschaft mit Freiburg weiter beleben

Vor der Kabinettsitzung traf Innenminister Strobl den Freiburger Polizeipräsidenten Franz Semling. Gemeinsam beschlossen sie, die 2017 geschlossene Sicherheitspartnerschaft zu beleben und weiter zu stärken.

Innenminister Strobl traf den Freiburger Polizeipräsidenten Semling SWR

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn und die Landrätin des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald Dorothea Störr-Ritter hatten die Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und -sekretäre am Morgen auf dem Münsterplatz begrüßt. Sie hatten die Gelegenheit, vor dem fast vollständigen Kabinett einige Minuten zu sprechen. Dabei warb sie für die Stadt mit ihrer besonders jungen, innovativen Bürgerschaft, und der touristischen Bedeutung der Region. Horn bat um die Unterstützung für den Ausbau des Rettungszentrums. "Bei mir läuft er da durch eine offene Tür", sagte Innenminister Strobl dazu.