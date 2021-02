per Mail teilen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat mitgeteilt, dass die K&U Bäckerei bis Ende 2023 zerschlagen werden soll. Nach Informationen des Betriebsrates wären davon knapp 4.000 Mitarbeiter betroffen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Schwarzwald-Hochrhein, ist nach eigenen Angaben besorgt. Das Unternehmen K&U Bäckerei GmbH, das in der Region Schwarzwald-Hochrhein mit aktuell 1.100 Beschäftigten 120 Filialen betreibt, soll nach Informationen des Betriebsrats bis Ende 2023 zerschlagen werden.

100 Jahre Firmenjubiläum 2019 noch groß gefeiert

Im Jahr 2019 beging K&U das 100-jährige Firmenjubiläum; 1919 wurde die Bäckerei Usländer gegürndet. K&U mit Sitz in Offenburg ist eine 100-prozentige Tochter der Edeka Südwest mit etwa 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ebenfalls aufgelöst werden soll die K&U Tochter Bäckerhaus Ecker im Saarland mit 450 Beschäftigten. Daher wollen die Beschäftigten der K&U Bäckerei GmbH, Bäckerbub und Bäckerhaus Ecker am Sonntag, den 21. Februar in Baden-Württemberg und im Saarland auf die Straße gehen.

Reaktion von Edeka Südwest

Auf Anfrage des SWR hat Edeka Südwest mitgeteilt, dass die Verkaufsstellen der Bäckerei K&U künftig als Markt-Bäckerei geführt werden sollen. Außerdem sollen Verkaufsstellen nach und nach an interessierte selbstständige Kaufleute des Verbunds von Edeka Südwest übergehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Teil des Markt-Teams werden. Für die Produktionsstätten in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), Mannheim, Reutlingen und Bexbach im Saarland soll sich nichts ändern, wie Edeka Südwest mitteilte.