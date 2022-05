Zwei Jungen retten Mädchen vor Ertrinken

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Wochenende in einem Basler Schwimmbad vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Mädchen kam nach einem Notarzteinsatz ins Krankenhaus. Zwei unbekannte Jungen hatten das bewusstlose Mädchen aus dem Wasser des Basler Freibades gezogen. Das Mädchen wurde reanimiert und in einem kritischen Zustand in das Universitäts-Kinderspital beider Basel gefahren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Umstände. Dazu werden Zeugen gesucht – vor allem die beiden Jungen, die so beherzt reagiert und das Mädchen gerettet haben.