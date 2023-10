per Mail teilen

Junghans in Schramberg ist eine der bekanntesten Deutschen Uhrenmarken. Nun wird die Geschichte der Familie und des gleichnamigen Unternehmens als Musical aufgeführt.

Die Musikschule Schramberg (Kreis Rottweil) hatte Premiere für ihr erstes Musical: "Junghans - Das Musical". Es erzählt die Auftstiegsgeschichte der Uhrenfabrik der Gebrüder Junghans von der kleinen Firma zur größten Uhrenfabrik der Welt.

Die Produktion, überwiegend von Hobby-Künstlerinnen und Künstlern umgesetzt und aufgeführt, hat Hand und Fuß. Insgesamt um die 130 Leute wirken mit. Die Idee zum Musical hatte der Leiter der Musikschule in Schramberg, Musikdirektor Meinrad Löffler.

Theaterstück über Junghans aus Schramberg war Grundlage

Er dachte bei der Suche nach einem passenden Projekt an ein Theaterstück über Arthur Junghans, das die beiden Schramberger Autoren Roland Eisele und Lars Bornschein im vergangenen Jahr geschrieben hatten: "Die Unruh des Herrn Junghans", so der Titel des Stücks. Bornschein und Eisele waren schnell überzeugt von der Idee Löfflers und machten sich ans Werk.

Die Musik zum Musical hat der Schramberger Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer komponiert. Im Operettenstil, angelehnt an die Zeit, in der die Geschichte spielt.

Junghans, Maybach und Daimler hatten eine Ausfahrt

Das Musical bleibt stets ganz nah an der Historie: "Die Dinge sind zu 90 Prozent tatsächlich so passiert, wie wir sie spielen. Wir haben nur zum Teil ein bisschen gerafft und zusammengefasst," verspricht Autor Lars Bornschein und erzählt zum Beispiel von einer Szene mit der Ausfahrt der Herren Junghans, Maybach und Daimler, die schlussendlich in einem Misthaufen endet.

Musical ist durch und durch ein Schramberger Projekt

Ganz nebenbei erfährt der Musicalgast auch noch, dass Arthur Junghans Wilhelm Maybach einmal das Leben gerettet hat. Und, dass die elektrische Zündkerze (ein nicht unerhebliches Teil der Robert-Bosch-Erfolgsgeschichte) eine Erfindung Arthur Junghans‘ war. Ob Kirchenchor oder Chorgemeischaft, Tanz- und Ballettschule oder die "guten Seelen" hinter der Bühne - das Musical ist durch und durch ein Schramberger Projekt.

