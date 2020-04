Die Grenzen sind dicht, das Dreiländereck ist nicht mehr das, wie die Menschen es kennen. Selbst nahe stehende Menschen dürfen nicht mehr besucht werden. Schwere Zeiten für Liebespaare.

Im März haben sie noch einen gemeinsamen Kurzurlaub in der Schweiz verbracht, doch davon können sie derzeit nur träumen – die 29-jährige Sarah Kraus aus Freiburg und ihr gleichaltriger Freund Pascal Häfelfinger, der bei Basel wohnt. Im Moment können sie sich nur virtuell begegnen. "Wir versuchen das immer ein bisschen vielfältig zu gestalten, mit Videotelefonieren oder einfach Sprachnachrichten. Oder was wir jetzt auch noch versucht haben, wir haben ein Onlinespiel zusammen gespielt", erzählt Pascal am Telefon.

Den Partner am Alltag teilhaben lassen

Obwohl der Alltag im Moment nicht viel Aufregendes hergibt, lassen sie den anderen daran teilhaben, erzählt Sarah: "Wir schicken viele Bilder, von dem, was wir gerade so machen. Das ist im Moment natürlich nichts Aufregendes." So komme es vor, dass sie eine Aufnahme von ihrem Essen schickt oder wo sie gerade spazieren geht, erzählt die 29-Jährige und fügt hinzu: "Wir schicken uns aber auch öfter Bilder oder Videos von vergangenen Urlauben oder Ausflüge und versuchen ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und uns darauf zu freuen, dass wir hoffentlich bald, in ein paar Wochen wieder, unterwegs sein, Ausflüge machen dürfen."

Sarah Kraus (D) und Pascal Häfelfinger (CH) lieben Wochenendausflüge in der Schweiz. Nur das geht im Moment wegen der Corona-Maßnahmen und der Grenzschließungen nicht. privat

Geduldsprobe bis zur Grenzöffnung

Doch jetzt heißt es erst einmal abwarten, bis die Grenzen wieder öffnen. Bislang haben sie sich nicht an der Grenze getroffen, das Beispiel Konstanz hat Pascal abgeschreckt: "Wir haben das erst vor ein paar Tagen erfahren, dass das möglich ist. Dann habe ich danach im Internet gesucht und gesehen, dass da Zäune stehen mit zwei Meter Abstand und man sich kaum sieht. Dann haben wir das kurz besprochen und entschieden, dass das im Endeffekt nur Frust auslöst und haben darauf verzichtet."

Zusammensein, wann immer es ihnen gefällt. Das geht im Moment wegen Corona nicht. Sarah Kraus aus Deutschland und Pascal Häfelfinger müssen schon seit einiger Zeit aufeinander verzichten. privat

Niemand weiß, wie lange es noch dauert

Noch ist unklar, wann die Grenzkontrollen wieder gelockert werden, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und auch Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) wollen zunächst daran festhalten. Das trifft Sarah gleich doppelt hart – nicht nur, dass ihr der Weg zu ihrem Geliebten in die Schweiz verschlossen ist, auch der zu ihrer Familie:"Da meine Eltern im Elsass wohnen und sie dort eine sehr, sehr strenge Ausgangskontrolle haben, die über Ostern nochmal verschärft wurde, da ist der Herzschmerz ehrlich gesagt auch groß."

Banges Warten aufs Wiedersehen

Umso mehr freut sich die junge Frau auf den Tag, an dem wieder alles möglich sein wird. Sowohl sie, als auch ihr Freund Pascal hoffen, dass es nie mehr so weit kommen wird, wie im Moment. Sarah hofft inständig, dass die Staaten aus der Situation lernen und auf eine nächste Pandemie besser vorbereitet sein werden.