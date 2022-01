Corona bringt Jugendherberge auf dem Feldberg in Not

Schulausflüge konnten in der Pandemie kaum stattfinden. In Baden-Württemberg sind Klassenfahrten bis Ende März gar verboten. Für die 47 Jugendherbergen im Land ist das ein Problem. Ein Besuch in der Herberge Hebelhof auf dem Feldberg.

Eigentlich ist derzeit Hochsaison in der Jugendherberge Hebelhof auf der Passhöhe am Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Doch davon ist aktuell wenig zu spüren. Von den 270 Betten seien laut Julia Behrendt nur 70 belegt. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie die Herberge. Das ist ein bisschen traurig. Die viele Schritten der Kinder beleben das Haus. Tägliche Stornierungen Klassenfahrten, Vereinsausflüge und Gruppenreisen sind in Coronazeiten kaum möglich. Eigentlich sei die Herberge bis zum Frühjahr nahezu ausgebucht gewesen, doch nun kämen täglich Absagen. Nur am Wochenende sei das Haus durch Familien etwas belebter. Video herunterladen (11,8 MB | MP4) 75 Prozent weniger Buchungen Doch mit Wochenend-Touristen lässt sich der Gäste-Einbruch in den Jugendherbergen nicht auffangen. Nach Angaben des Landesverbandes gingen die Buchungen in Baden-Württemberg im letzten Jahr um 75 Prozent zurück. Und das hat Folgen. Kurzarbeit und Kündigungen Eine Jugendherberge in Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist seit drei Saisons geschlossen. Häuser und Personal wurden zusammengelegt. In anderen Herbergen musste erneut Kurzarbeit angemeldet werden. Susanne Pacher ist Vorsitzende des Jugendherbergsverbands Baden-Württemberg. Von den 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der deutschen Jugendherbergswerke in Baden-Württemberg hätten sie zwar einige verloren. Es gebe aber auch einige, die in diesen schwierigen Zeiten geblieben seien, berichtet Susanne Pacher. Hoffnung auf baldige Rückkehr zur Normalität Auch die Schulklassen werden wieder kommen. Da ist sich das Ehepaar Behrendt vom Hebelhof auf dem Feldberg sicher. Beim Herbergsvater ist die Vorfreude groß. Wir haben mehrere Währungen: Die eine ist das Geld und die andere ist zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen hier durch das Haus toben und Spaß haben.