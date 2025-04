per Mail teilen

Drei Jahre Jugendhaft, so lautet das Urteil des Landgerichts Rottweil gegen einen heute 21-Jährigen. Er war bundesweit an Metalldiebstählen im großen Stil beteiligt.

Wegen bundesweiter Metalldiebstähle ist ein 21-Jähriger am Landgericht Rottweil zu einer Haftstrafe von drei Jahren im Jugendgefängnis verurteilt worden. Zusammen mit vier weiteren Mitgliedern einer Diebesbande aus Rumänien war der Mann in metallverarbeitende Betriebe in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen eingebrochen und hat Metall im Wert von rund eineinhalb Millionen Euro gestohlen.

Weitere Mitglieder der Diebesbande schon verurteilt

Einer der Tatorte war im Landkreis Tuttlingen. Nach Überzeugung des Gerichts war der jetzt Verurteilte bei den Einbrüchen als Fahrer beteiligt und half beim Verladen der Beute. Der wohnsitzlose junge Mann war im Herbst vergangenen Jahres in Norwegen festgenommen und später nach Deutschland ausgeliefert worden. Andere Mitglieder der Diebesbande wurden vom Landgericht Rottweil bereits Ende letzten Jahres unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.