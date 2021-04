Die Corona-Zwangspause hat der Kinder- und Jugendchor kreativ genutzt und den TikTok-Hit "The Wellerman" vertont. Für das Online-Video war auch ein Tonstudio aus Freiburg im Boot.

Wer die Melodie einmal gehört hat, vergisst sie so schnell nicht: Wohl deswegen ist der Song "The Wellerman" viral gegangen. Besonders eine Version auf der Social-Media-Plattform TikTok ist durch die Decke gegangen. Viele haben ihn schon nachgesungen - nun auch ein Chor in Südbaden, genauer der Kinder- und Jugendchor Au im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Die Idee dafür kam von einem Jungen aus dem Chor, erzählt die Leiterin Jona Stöfken. "Es ist ja in dieser Corona-Zeit schnell klar geworden, dass Singen gar nicht geht", sagt sie. Mit kleinen Ausnahmen im Sommer und um die Weihnachtszeit sei der Chor seit einem Jahr nicht mehr zusammen gewesen. Da musste ein Projekt her: Und es wurde das Seemannslied, das gerade um die Welt geht. Es ist ein Stück, das urheberrechtlich nicht geschützt ist und verwendet werden kann.

Mithilfe eines Tonstudios

Drei Wochen Vorlauf brauchte der Chor - und die Unterstützung eines Freiburger Tonstudios, des Templestudios im Stadtteil Ebnet. 25 Kinder zwischen 11 und 18 Jahren haben mitgemacht, die tiefen Bässe, die dem Stück noch mehr Dimension geben, kommen von einem Vater und zwei Bekannten der Chorleiterin. Ein Projekt, das die Gemeinschaft stärkt, das verbindet.

Aufwändige Produktion

Einfach mal so ist das nicht zu stemmen: Die Chorleiterin hat in einem bestimmten Tempo alle Strophen und die Soli eingesungen, die Kinder bekommen diese Dateien und singen dann jeweils ihre Partien ein. Dafür ist ein zweites Gerät nötig, auf dem der Song im Hintergrund läuft. "Das Kind hat einen Knopf im Ohr, hört den Gesang und das richtige Tempo und singt mit. Mit dem anderen Gerät wird aufgenommen", sagt Jona Stöfken. Die Kinder haben ihre Dateien wiederum an das Tonstudio geschickt, in dem das Video zusammengesetzt wurde.

Anders als der Probenalltag

So ein Online-Video zu produzieren, ist etwas völlig anderes als der Probenalltag. Jeder singt für sich quasi ins Leere - das Gemeinschaftsgefühl entsteht erst beim Angucken und Anhören des fertigen Videos. Das sagt auch Carla Stöfken. Die 16-Jährige ist die Tochter der Chorleiterin, singt im Chor und hat selbst mitgemacht. "Als ich mein Video aufgenommen und weggeschickt habe, konnte ich mir gar nicht vorstellen, was daraus wird", sagt sie rückblickend. Der Moment, als sie das fertige Video zum ersten Mal gesehen hat, war besonders: "Es war überraschend, weil ich die anderen Videos vorher nicht gesehen habe." Und sie fasst zusammen: "Es ist cool."

Nach wenigen Stunden mehr als 160 Aufrufe

So ähnlich klingen auch die Rückmeldungen, die Chorleiterin Jona Stöfken von den Jugendlichen bekommt. "Das Gemeinschaftsgefühl ist enorm gestiegen", sagt sie. Bei den wöchentlichen Online-Proben war die Beteiligung nicht immer so groß, aber bei diesem Projekt schon. "Als ich gesagt habe, dass wir das Projekt besprechen, waren sie alle online. Sie sind sehr daran interessiert, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen." Das Video ist am 31. März online gegangen und hat nach wenigen Stunden mehr als 160 Aufrufe - Tendenz steigend.