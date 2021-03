per Mail teilen

Mit einer kleinen Platine am Finger kann Janis Rohrer aus St. Peter sein selbstgebautes Auto steuern. Mit der Erfindung hat er den Regionalwettbewerb "Jugend forscht" gewonnen.

In drei Jahre langer Arbeit hat er eine Platine selbst gebaut, die er sich an einen Finger steckt. Mit Hilfe dieser Platine kann er dann ein Auto steuern. Die Rotation der Hand wird auf das Auto übertragen. So fährt das Auto vorwärts, wenn er die Hand nach unten drückt oder rückwärts, wenn er die Hand nach hinten biegt. Nur bei der Mutter klappt das nicht.

Ende März wird Janis Rohrer mit seiner Erfindung beim Landeswettbewerb "Jugend forscht" antreten.