Hofgut Himmelreich: Jürgen Trittin zu Gast beim Himmlischen Dinner

Jürgen Trittin ist ein Politiker durch und durch, sitzt seit 22 Jahren für die Grünen im Bundestag. Jetzt war er Gast beim Himmlischen Dinner im Hofgut Himmelreich.

Das Hofgut Himmelreich im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald lädt immer wieder prominente Gäste ein, die sich für ein ausführliches Interview zur Verfügung stellen. Nun war Jürgen Trittin zu Gast. Am 16. November hat er mit SWR-Redakteurin Chris Libuda über die Rolle der NATO und den Ausbau der erneuerbaren Energien gesprochen. Außerdem haben die Gäste erfahren, was der Hobbykoch von Lieferdiensten hält. Als Sahnehäubchen gab es amüsante Einblicke in das politische Berlin.

Das Gespräch beim Himmlischen Dinner mit Jürgen Trittin hier zum Nachhören:

Der "Urgrüne", wie er gerne bezeichnet wird, hat viel zu erzählen. Schließlich kämpft Trittin nicht nur seit 45 Jahren gegen Atomkraft und für Umwelt- und Klimaschutz, sondern sitzt nun auch schon seit 22 Jahren im Bundestag. Außerdem ist er aktuell außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Vom Kriegsdienstverweigerer zum NATO-Parlamentarier

Als junger Mann hat sich Jürgen Trittin durch drei Instanzen aus dem Wehrdienst geklagt und gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert. Heute sitzt er im parlamentarischen Rat der NATO im Bundestag. Dies sei nur möglich, sagt er, weil sich die NATO komplett verändert habe. Zum Beispiel werde im neuen Konzept des Bündnisses besonders die Rolle von Frauen in bewaffneten Konflikten betrachtet. Bis 2014, so seine Analyse, sei die NATO in einer Rolle der permanenten Selbstfindung gewesen. Dies habe sich mit Beginn des umfassenden Angriffs auf die Ukraine komplett geändert und die NATO finde wieder zu dem zurück, was sie einmal war: ein Verteidigungsbündnis.

Trittin unterstützt deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine

Auch unterstützt er die Waffenlieferungen Deutschlands in die Ukraine. Trittin sagt, er verstehe zwar, dass viele Menschen bei den Grünen große Schwierigkeiten haben, ihre pazifistischen Grundüberzeugungen zu überdenken und einen Krieg mit Waffen zu unterstützen. Er verweist aber darauf, dass es seit Gründung der Grünen immer wieder Sympathien für bewaffnete Aufstände gegeben habe, zum Beispiel beim Befreiungskampf im Südafrika gegen die Diktatur der Apartheid.

"Die Grünen waren nie eine rein pazifistische Partei. Ich habe Grüne erlebt, die in El Salvador mit dem Maschinengewehr auf dem Rücken beim Kaffee pflücken geholfen haben."

Tittin: Erneuerbare Energien im öffentlichen Interesse

Seit Jahrzehnten kämpft der Grünen-Politiker für den Ausbau erneuerbarer Energien. 2000 brachte er das sogenannte EEG-Gesetz mit auf den Weg und verweist auf seine Erfolge. Allerdings habe die große Koalition, so Trittin, alles getan, um den Aufbau der erneuerbaren Energien so schwer wie möglich zu machen. "Die große Koalition, insbesondere Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, haben Deutschland als Standort für den Bau von Solar- und Windanlagen systematisch zerstört", sagt Jürgen Trittin.

Neues Gesetz: Windräder dienen an 2023 dem Gemeinwohl

Der Aufbau von neuen Windenergieanlagen werde aber in Zukunft wesentlich schneller möglich sein, so ist sich Trittin sicher. Dazu habe die Ampelregierung neue Gesetze und Verordnungen auch den Weg gebracht. Das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz tritt am 1. Februar 2023 in Kraft. Damit sei ein Windrad nicht mehr irgendeine Industrieanlage, sondern diene dem Gemeinwohl. Dies mache es einfacher, Grundstückbesitzerinnen und -besitzer zu enteignen oder Tierschützern entgegenzutreten.

Sticheln mit amüsanten Spitzen gegen Politiker-Elite

Jürgen Trittin sparte im Gespräch beim Himmlischen Dinner im Hofgut Himmelreich nicht mit kleinen Sticheleien und Spitzen gegen Politiker, die nicht so ganz auf seiner Linie liegen.

"FDP bedeutet: Fahr doch Porsche."

Was die Abkürzung FDP ("Fahr doch Porsche") wirklich bedeute, wisse im politischen Berlin jeder. Dass der Ministerpräsident von Baden-Württemberg mit seiner struktur-konservativen Haltung nicht weit entfernt von der Denkweise des ehemaligen Ministerpräsidenten der CDU, Erwin Teufel, liege ("Kretschmann, die Reinkarnation von Erwin Teufel") - auch diese Bemerkung konnte er sich nicht verkneifen.

Den Tübinger Oberbürgermeister Palmer lobte Trittin ausdrücklich für seine Entschlossenheit, die Stadt klimafreundlich zu gestalten - durch Verordnungen wie die Pflicht bei neuen Häusern Solaranlagen aufs Dach zu bauen.

Hobbykoch Trittin erzählt Anekdoten aus dem Bundestag

Die Gäste im Hofgut Himmelreich freuten sich besonders über das entspannte Auftreten des Politikers aus Berlin. So erzählte Trittin - nicht ohne Stolz - dass er während der Corona-Zeit nicht einmal Pizza oder etwas anderes bestellt habe, sondern immer selbst in der Küche stand. Fotos der Gerichte zeigte er auf seinem Blog, "ganz einfache norddeutsche Hausmannskost" habe es gegeben. Unnützes Wissen für Feinschmecker: Jürgen Trittin verzichtete immer auf den Nachtisch, isst aber sehr gerne Kürbispürree, in dem der Hobbykoch aber immer auch eine Kartoffel mitkocht. Besonders heiter wurde es, als Trittin Anekdoten aus dem Bundestag erzählte. Er selbst arbeitet im auswärtigen Ausschuss, in dem auch andere altgediente Politiker wie Gregor Gysi ("der aber nie da ist") sitzen. Der Spitzname des Gremiums: "Das Abklingbecken der deutschen Politik".