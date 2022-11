Jürgen Trittin zu Gast beim "Himmlischen Dinner"

per Mail teilen

Erneut ist ein Prominenter zu Gast im "Hofgut Himmelreich": Am Dienstagabend stellt sich Jürgen Trittin den Fragen von SWR-Redakteurin Chris Libuda. Der "Urgrüne" hat viel zu erzählen.

Jürgen Trittin kämpft nicht nur seit 45 Jahren gegen Atomkraft und für Umwelt- und Klimaschutz, sondern sitzt nun auch schon seit 22 Jahren im Bundestag. Aktuell ist er zudem außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Am Dienstag, 15. November 2022, ab 18:30 Uhr ist er zu Gast im "Hofgut Himmelreich" und spricht mit SWR-Redakteurin Chris Libuda. Es gibt noch freie Plätze, Reservierung online unter hofgut-himmelreich.de

Jürgen Trittin, Außenpolitischer Sprecher der Bundestags-Fraktion "Die Grünen“ und langjähriger Kämpfer für Klima- und Umweltschutz. dpa Bildfunk Picture Alliance

Was denkt Trittin über die Generation "Fridays for Future"? Hat er Lösungen für den Ukraine-Konflikt parat? Neben den politischen Fragen wird es auch um Persönliches gehen. Was hält der passionierte Hobbykoch eigentlich von veganem Hack? Eine naheliegende Frage, denn er und die Gäste bekommen im "Hofgut Himmelreich" ein Vier-Gänge-Menü serviert. Zubereitet und serviert auch von Menschen mit Behinderung.

Trittin gilt als Experte in Sachen Außenpolitik

Der Ukraine-Krieg geht weiter, und Deutschland liefert Waffen. Aber nicht nur in die Ukraine, auch nach Saudi-Arabien. China will die wirtschaftliche Vorherrschaft und die USA droht, als Land innenpolitisch auseinander zu brechen. Was sagt Jürgen Trittin dazu?

Neben den weltpolitischen Fragen bewegt uns auch das Persönliche. Zum Beispiel die Frage, was der passionierte Hobbykoch von veganem Hack hält. Besonders interessant ist derzeit, wie es mit der Energiekrise weitergeht, wie sie seiner Meinung nach gelöst werden könnte und sollte. Vielleicht kann Jürgen Trittin eine Antwort auf die Frage geben, warum der Ausbau von Wind- und Solarenergie so schleppend vorangeht. Schließlich hat er vor 22 Jahren das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien auf den Weg gebracht.

Das "Hofgut Himmelreich" steht für Inklusion

Das "Hofgut Himmelreich" ist ein besonderer Ort: Dort werden Menschen mit Behinderung in Berufen der Gastwirtschaft und Hotellerie ausgebildet, sie arbeiten in der Küche und im Service, im Empfang und auf den Zimmern. Neben dem Gasthaus gibt es eine Akademie und umfassende Bildungsangebote für Menschen mit und ohne Behinderung.