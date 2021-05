per Mail teilen

Über sieben Monate lang ging in der Gastronomie so gut wie gar nichts mehr. Jetzt musste auf einmal alles ganz schnell gehen. Zu schnell für manche Cafés und Restaurants. Und so blieben viele von ihnen heute noch geschlossen. Die, die es geschafft hatten, wieder zu öffnen, waren natürlich glücklich. Und ihre Gäste sowieso.