Andrea Springmann kommt aus Kappelrodeck im Ortenaukreis. Sie lebt und arbeitet seit zehn Jahren als Tourismus-Journalistin in Hongkong. Im SWR berichtet sie, wie die Menschen in China mit der Corona-Pandemie umgehen.

In Deutschland wird seit Tagen anstatt von Lockerungen der Corona-Beschränkungen nun von weiteren Verschärfungen gesprochen: Weil die Infektionszahlen und die Zahlen der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigen. Die Deutschen aber tun sich - so scheint es - schwer damit. Die deutsche Tourismus-Journalistin Andrea Springmann berichtet im SWR-Interview aus Hongkong, wie dort die aktuelle Pandemie-Lage ist und wie die Menschen in China damit umgehen.

Frau Springmann, wie geht es Ihnen in Hongkong, dominiert Covid-19 dort auch das tägliche Leben?

In Hongkong haben wir leider ab Freitag wieder verschärfte Maßnahmen. Das heißt, alle Schulen werden geschlossen, wir haben wieder Home-Schooling, die Restaurants müssen ab dann ab 18 Uhr schließen, alle öffentlichen Einrichtungen werden geschlossen, alle Fitness-Studios müssen schließen, sogar Tennisplätze müssen zumachen, die Schwimmbäder müssen zumachen und die Maßnahmen sind schärfer als zuvor. Das gilt jetzt für die nächsten zwei Wochen.

Hatten Sie das so erwartet? Hat sich das abgezeichnet? Und wie geht es Ihnen jetzt damit?

Abgezeichnet hat es sich vor etwa zwei Wochen, dass wir eine vierte Welle bekommen. Wir bedauern das sehr, denn wir hatten in den letzten Monaten ein normales Leben hier. Wir hatten so gut wie keine neuen Fälle hier in der Stadt, was bei 7,8 Millionen Einwohnern sehr gut ist nach einem harten Sommer mit der dritten Welle. Es zermürbt, denn wir sind jetzt in der vierten Welle. Dieses Auf und Ab ist nicht einfach. Es macht müde und ist sehr frustrierend. Wir sind aber alle sehr diszipliniert und das wird einfach gemacht.

Beobachten Sie, wie die Maßnahmen in Deutschland umgesetzt werden? Sind die Menschen in Hongkong disziplinierter als die Menschen in Deutschland?

Ja, also ich beobachte die Lage in Deutschland und ich habe schon im Sommer verwundert nach Europa geschaut, weil Europa da ja gerade aus der ersten Welle herauskam, aber nach wie vor viele positive Fälle hatte. Es wurde kaum Maske getragen, der Mindestabstand wurde nicht überall eingehalten, es wurde damals noch kaum getestet, während hier seit Ende Januar zu 100 Prozent konsequent Maske getragen wird.

Sie müssen jetzt offenkundig in Hongkong bleiben, auch an Weihnachten. War das Ihr Plan?

Nein, das war nicht der Plan. Wir hatten die große Hoffnung, als wir im Sommer die dritte Welle und sehr strenge Maßnahmen hatten, dass Deutschland von einer zweiten Welle in ihrem aktuellen Ausmaß verschont bleibt. Wir wollten Weihnachten fliegen, doch Deutschland wurde bereits vor Wochen als Risikogebiet eingestuft. Das heißt, wenn wir aus dem Risikogebiet nach Hongkong zurückkommen, müssen wir zwei Wochen in Quarantäne. Inzwischen ist es in Hongkong so, dass man die Quarantäne nicht mehr zuhause machen darf, sondern – weil ganz Europa Risikogebiet ist – die Zeit im Hotel absitzen muss. Und inzwischen ist das Risiko viel zu groß, dass wir auf einem Rückflug von Deutschland jemanden im Flugzeug sitzen haben, der das Virus hat. Deswegen haben wir beschlossen, in der Stadt zu bleiben.