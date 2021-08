Der Emmendinger SPD-Bundestagsabgeordnte Johannes Fechner kritisiert im SWR die deutsche Außenpolitik. Im Interview gibt er dem BND schlechte Noten.

SWR-Interview mit Johannes Fechner, dem SPD-Bundestagsabgeordneten aus Emmendingen, zum Chaos der Evakuierung in Kabul. Das Audio in voller Länge hier zum Nachhören:

SWR: Seit Tagen versuchen westliche Staaten, darunter Deutschland, eigene Staatsbürger und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen mit Militärmaschinen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul auszufliegen. Auch Afghanen versuchen auf die Flugzeuge zu kommen, werden aber von den Taliban daran gehindert. Mehr als 1.300 Menschen hat die Bundeswehr seit Sonntag bislang ausgeflogen, deutlich später als andere Nationen. Johannes Fechner, Bundestagsabgeordneter der SPD aus dem Wahlkreis Emmendingen, wer ist denn für die späte, fast zu späte Rettungsaktion verantwortlich?

Fechner: Eine große Verantwortung trifft den BND, also den Bundesnachrichtendienst wie andere Geheimdienste auch, die Lage in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt und der Bundesregierung vorgelegt zu haben. Dort hätte man viel früher erkennen müssen, dass die Lage dramatischer ist, dass die Taliban viel weiter auf Kabul vorgerückt sind, als es der BND der Bundesregierung mitgeteilt hat.

SWR: Der stellvertretende Botschafter Deutschlands in Kabul hatte schon vor Wochen eine Rettungs- und Evakuierungsmission angemahnt. Warum hat man im Außenministerium nicht auf ihn gehört?

Fechner: Das wird man jetzt genau prüfen, man stand mit ihm in Kontakt. Herr Maas war in Kontakt mit dem Botschaftspersonal. Aber vor allem weil der BND die Lage so eingeschätzt hat, dass Kabul noch sicher ist, wurde nicht sofort reagiert. Wir alle, wir Abgeordnete, aber auch die Bundesregierung ärgern uns sehr über dessen Fehlleistung. Das werden wir jetzt alles aufklären, denn so ein Fall darf sich auf keinen Fall wiederholen.

SWR: In Kabul warten noch zahlreiche afghanische Ortskräfte von Hilfsorganisationen wie Caritas International, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und andere, ebenfalls mit ihren Familien von der Bundesregierung ausgeflogen zu werden. Sie sind da ein Stück weit involviert. Das gestaltet sich als sehr schwierig. Warum?

Fechner: Es ist zunächst einmal schwierig, dass diese Ortskräfte und auch deutsche Staatsbürger zum Flughafen durchkommen. Die Taliban haben den abgeriegelt. Die Taliban suchen jetzt nach Einnahmequellen und verlangen Geld pro Person. Darüber wird jetzt gerade von Bundesregierung in Doha verhandelt. Darüber hinaus war die Lage am Flughafen in Kabul sehr unübersichtlich. Dort gab es Schießereien und Kämpfe. Das hat sich jetzt ein Stück weit, dank der Bundeswehr und den amerikanischen Streitkräften zumindest etwas stabilisiert, so dass dort hoffentlich bald auch wieder zivile Charterflüge stattfinden können, um die Ortskräfte nach Deutschland ausfliegen zu können.

SWR: Das bedeutet, Deutschland wird zahlen müssen, um diese Ortskräfte rauszubekommen?

Fechner: Darauf kann es hinauslaufen. Ich halte das auch für richtig, dass wir uns um die Menschen kümmern, die für die Bundeswehr oder für deutsche Organisationen gearbeitet haben. Diese Menschen in Afghanistan sind ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Sie sind angefeindet worden, sie sind attackiert worden, haben sich trotzdem dafür entschieden für deutsche Einrichtungen zu arbeiten.Und insbesondere, weil sich das auf der Welt nicht rumsprechen sollte, dass Deutschland möglicherweise Personal im Stich lässt, haben wir hier eine Verantwortung und sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für deutsche Organisationen in Afghanistan gearbeitet haben und ihren engsten Familienkreis nach Deutschland holen.