Jodtabletten sind getauscht

In Albbruck, Dogern und Teilen der Stadt Waldshut-Tiengen sind die Jodtabletten ausgetauscht worden. Die Gemeinden liegen in einem Radius von weniger als fünf Kilometer in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt. Im Katastrophenfall würden in diesen Gemeinden Jodtabletten an die Bevölkerung verteilt. Diese sollen bei einem Austritt von Radioaktivität aus einem Kraftwerk die Schilddrüse blockieren, damit diese kein radioaktives Jod einlagern kann. Die Tabletten sind allerdings nur für Menschen bis zum Alter von 45 Jahren geeignet. Sie werden von den Gemeinden bereit gehalten und über Apotheken verteilt. Der Austausch der Tabletten findet alle 10 Jahre statt.