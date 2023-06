Getöteter Mann in Jestetten: Todesursache jetzt klar

Der am Freitag am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) tot aufgefundene 31-Jährige ist an einem Schädelhirntrauma gestorben. Das hat die Obduktion ergeben.

Der 31-Jährige, der zuletzt im Schweizer Kanton St. Gallen wohnhaft war, ist mit stumpfer Gewalt am Kopf und im Gesicht verletzt worden. Seine Leiche wurde im südbadischen Jestetten, 400 Meter von der Rheinbrücke zur Schweiz entfernt, gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und glaubt, dass der Fundort auch der Tatort ist. Polizei hat Sonderkommission eingerichtet Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann höchstwahrscheinlich am Donnerstag am Rheinufer eingetroffen, um dort zu übernachten. Er wurde entweder noch am selben Tag oder am Freitagvormittag getötet. Die Sonderkommission der Kriminalpolizei hat bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bekommen und arbeitet eng mit der Schweizer Polizei zusammen. Passanten hatten die männliche Leiche am Freitagvormittag am Rheinufer gefunden.