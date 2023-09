per Mail teilen

Heute Abend wird die neue Deutsche Weinkönigin gewählt. Eine der Favoritinnen: Jessica Himmelsbach aus Heitersheim. Die Wahl wird live im SWR Fernsehen um 20:15 Uhr übertragen.

Es wäre eine kleine Sensation: Jessica Himmelsbach aus Heitersheim (Breisgau-Hochschwarzwald) könnte nach Sina Erdrich und Katrin Lang zum dritten Mal in Folge die Krone nach Baden entführen. Die Siegesserie fortzuführen sei eine Herausforderung, so die amtierende badische Weinkönigin. Denn schon vor dem Sieg ihrer Vorgängerin Katrin Lang habe sie gehört, zwei Siege in Folge für ein Weinanbaugebiet seien kaum möglich. Nun sei es noch extremer. Sie hofft auf eine neutrale Jury und werde ihr Bestes geben.

Live im TV: Das Publikum stimmt mit ab

In Neustadt an der Weinstraße misst Jessica Himmelsbach sich heute Abend mit Eva Brockmann (Franken), Sarah Röhl (Mosel), Katja Föhr (Rheingau) und Lea Baßler (Pfalz), die es ebenfalls ins Finale geschafft haben. Dann müssen sie ihre Weinkenntnisse sowie rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten in Einzelauftritten und bei Teamaufgaben unter Beweis stellen. Wie schon im Vorjahr können die Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und vor dem Fernseher über das Abstimmungstool "meinSWR" die neue Königin mitbestimmen. Das SWR-Fernsehen überträgt das Finale heute Abend ab 20:15 Uhr live aus Neustadt.

Fangemeinde aus Heitersheim ist in Neustadt dabei

Allein ist die 28-jährige badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach beim Finale nicht. Im Fanbus reisen Familie und Freunde samt Heitersheimer Bürgermeister nach Neustadt. Es werde gefeiert, egal wie die Wahl ausgeht, heißt es aus dem Unterstützerkreis.

Schon während ihrer Amtszeit als Badische Weinkönigin habe sie sich dafür eingesetzt, dass der badische Weinbau eine gute Zukunft habe, erzählt sie. Der Weinbau stehe vor großen Herausforderungen, da auch er vom Klimawandel betroffen ist. Der persönliche Austausch mit den Winzern sei ihr besonders wichtig, so die gelernte Winzerin.

75 Jahre „Wahl der Deutschen Weinkönigin“

Seit 1950 treten die Weinhoheiten zum freundschaftlichen Wettstreit an. Zwölf Kandidatinnen aus den deutschen Weinanbaugebieten standen sich dieses Jahr im Vorentscheid gegenüber, die besten fünf treten heute Abend im Finale gegeneinander an. Die künftige Weinkönigin repräsentiert die ca. 15.000 deutschen Winzer ein Jahr lang bei vielen Anlässen im In- und Ausland.