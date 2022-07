ATMO

Ein Bauernhof am Ortsrand Brenden im Schlüchttal. Ein herrlicher Blick bis in die Alpen. Vor dem Haus plätschert Wasser aus einem alten Steinbrunnen. Nur wenn man genau hinsieht, erkennt man das Firmenlogo, dass über der offenen Stalltüre hängt.

(Intro .. Gespräch beim Abladen)

Florian Bockstaller nimmt in kurzen Hosen und lässigem T-Shirt eine Lieferung entgegen. Sie kommt aus Frankreich und ist riesiger Aufsitzrasenmäher für Profis.

Es ist ein noch geheimer Prototyp, in den die beiden Jungunternehmer einen E-Antrieb einbauen sollen.

„das ist ein üblicher Auftrag. Wir machen neben unseren Motorrädern auch Elektrifizierungen. Wir haben Europaweit, Weltweit Kunden, die uns verschiedene Fahrzeuge bringen und anliefern, die wir dann elektrifizieren oder mit Komponenten beliefern.“

Vor 5 Jahren haben Industriemechaniker Romano Pohl und Maschinenbauingenieur Florian Bockstaller ihre kleine Firma „Pohlbock“ gegründet. Im Stall, in dem Florians Oma früher Puten geschlachtet hat, bauen sie E-Motoren. Ihr wichtigstes Projekt ..?

Ich würde sagen, der spannendste Auftrag ist der Bau von unserem eigenen Motorrad. Das ist immer mit höhen und Tiefen verbunden. … der wird auch nie fertig sein. Zum einen ist das ist unsere Spielwiese – da können wir die Komponenten testen – und zum anderen ist das unsere Leidenschaft. Damit hat alles angefangen.“

Die beiden kennen sich von der Grundschule und wohnen nur einen Waldweg voneinander getrennt. Ihre Heimat theoretisch ein idealer Ort, um sich mit einer Motocrossmaschine auszutoben….doch ihre Umgebung mit Lärm und Gestank verpesten wollen sie nicht, sagt Roman Pohl..

„Der Lärm war immer das Thema. Wir mussten immer weiter fahren, um dem Sport nachzugehen und Trainingsgelände zu finden. So haben wir gesagt, der Sport ist so cool, der darf nicht aussterben. Für mich ist das deutlich mehr Spass mit elektrisch.“

Und so klingt es, wenn sie den Motor ihres E-Bocks starten. …

ATMO 2

Einfacher zu fahren, sei es außerdem, ergänzt Florian Bockstaller.

„,man kann ohne Schalten vorwärts kommen. Praktisch stufenlos. So kann man die Traktion hören, bevor man einen Unfall baut oder hinfliegt. Also man kann mehr an seine Grenzen gehen. Deshalb sind wir konkurrenzfähig auch mit geringerer Leistung.“

Derzeit bauen und verkaufen sie in ihrer Scheune etwa 70 E-Bocks pro Jahr. Noch in diesem Jahr soll die neue Produktionshalle im Nachbarort fertig sein. Dann werden sie Stückzahl auf 300 erhöhen. Ziel ist eine Straßenzulassung für ihre Elektromotorräder und weitere Varianten. Ideen haben sie und den dazugehörigen Unternehmergeist haben sie auch…

„in denen Bereichen erwartet man solche Entwicklungen eher von großen Firmen Siemens oder Bosch und wir standen da wie – mehr oder weniger - zwei Bauernjungs. Das Vertrauen war gar nicht da und wir hatten keine Referenzen und das war die größte Hürde, die wir bewältigen mussten…einfach machen..ja genau einfach machen. Letztendlich muss man sich trauen und einfach machen. Wenn wir manchmal nicht so naiv drangegangen wären, hätte es nicht funktioniert.“