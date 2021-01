per Mail teilen

2.000 neue Windräder - diese ambitionierte Zahl steht im Wahlprogramm für der Grünen für die bevorstehende Landtagswahl. Dass es mehr Windkraft braucht, um den Klimawandel hinzubekommen, ist unstrittig. Doch neue Windanlagen stoßen auf großen Widerstand. Wie Beispiele im Kleinen Wiesental und in Häusern bei Schluchsee zeigen. Aber auch die unstrittigen alten Anlagen haben nun immer Gegenwind. Grund ist das neue Erneuerbare-Energie-Gesetz, kurz EEG-Gesetz. Es gilt seit Anfang des Jahres und sieht weder eine Anschlussförderung der alten Anlagen, noch deren Laufzeitverlängerung vor. Und das hat Folgen wie Petra Jehle an einem Beispiel in Bonndorf zeigt…