Französische Städte wählen Grün: nach Grenoble, Bordeaux, Marseille, Besançon und Lyon nun auch Straßburg. Die neue Oberbürgermeisterin der Europametropole heißt Jeanne Barseghian, ist 39 Jahre alt und hat einen deutschen Lebenspartner.

Die Bilder sind gleich, doch es hat sich etwas Entscheidendes geändert: Nun ist Jeanne Barseghian nicht als Stadträtin, sondern als Oberbürgermeisterin mit dem Fahrrad in Straßburg unterwegs. Mit 41,7 Prozent der Stimmen gewann sie gegen ein Mitte-Rechts-Bündnis der Regierungspartei "En Marche" und "Les Républicains": "Ich beginne es erst langsam zu realisieren – andererseits habe ich mich monatelang darauf vorbereitet. Aber natürlich beginnt nun ein neues Abenteuer, eine große Herausforderung, der ich mich mit meinem Team gerne stelle. Wir freuen uns auf die Arbeit."

Die Juristin ist als überraschende Siegerin aus der Stichwahl hervorgegangen. Die Straßburger Bevölkerung hielt anscheinend nichts von dem Mitte-Rechs-Bündnis, das sich ihr entgegenstellte. Jeanne Barseghian ist 39 Jahre alt, wuchs in Paris und in der Normandie auf, absolvierte eine zweisprachige juristische Ausbildung und lebte zwei Jahre in Münster. Ihre Schwerpunkte sind Umweltrecht und ein nachhaltiger Tourismus.

Barseghian engagierte sich in mehreren NGOs

Ihre Freunde aus dieser Zeit sind manchmal überrascht über ihren Werdegang, kennen aber auch ihre Fähigkeiten. Eric Charton etwa, Direktor des grenzüberschreitenden deutsch-französischen Wander- und Radwege-Projektes "Rhin vivant" (Lebendiger Rhein): "Wenn sie etwas behauptet, hat sie es 1.000 Mal überprüft. Denn einen Fehler würde sie nicht ertragen. Wenn sie was sagt, dann ist es sicher. Dahinter verbirgt sich natürlich eine gründliche Arbeit."

Danièle Meyer: "Zu viele kopieren die Politik der Väter"

In ihrem Garten erinnert sich Danièle Meyer, ehemalige Bürgermeisterin der elsässischen Gemeinde Rhinau, an eine ernsthafte und aufrichtige junge Frau. Frischer Wind für die Politik, auf die sie sich freut: "Ich finde es gibt zu viele, die die Politik der Väter kopieren. Sie machen das seit 20, 30 Jahren, mit den entsprechenden Beziehungen. Das ist nicht gut. Man muss sich zeigen, wie man ist und seine Versprechungen einhalten. Ich glaube, Jeanne ist perfekt dafür."

Deutsch-französische Beziehung auch privat

Und auch für die deutsch-französischen Beziehungen scheint die neue Straßburger Oberbürgermeisterin perfekt zu sein: Ihr Lebenspartner ist nämlich Ingenieur in Freiburg.