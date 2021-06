Der bisher einzige deutsche Tour de France-Sieger hat Großes vor: Mit seinem Projekt "Bikezentrum by Jan Ullrich" will er Merdingen bekannter machen.

Jahrhundert-Talent, Sportheld, Olympiasieger, Tour de France-Gewinner: Jan Ullrich. Lange war es ruhig um ihn, jetzt hat er neue Pläne. Bei einer Bürgerversammlung hat er in Merdingen am Tuniberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sein Projekt "Bikezentrum by Jan Ullrich" vorgestellt. Ohne Casino, wie ursprünglich geplant - dagegen waren die Merdinger erfolgreich auf die Barrikaden gegangen.

Mittwochabend, 19 Uhr: In Merdingens Turnhalle herrscht großer Andrang. Fast alle 130 Sitzplätze sind unter Einhaltung der Corona-Regeln belegt. Auf der Bühne Merdingens Bürgermeister Martin Rupp, die Investoren Dirk und Mike Baldinger und Jan Ullrich. Der Ex-Radprofi will in der 2.500-Seelen Gemeinde am Tuniberg nahe Freiburg in ein Bikezentrum samt Museum und Hostel für Radtouristen investieren.

Ursprünglich war ein Bikezentrum mit Casino geplant

Nachdem in Merdingen aber sehr emotional über die ursprünglichen Casino-Pläne diskutiert wurde, ist diese Idee nun vom Tisch. Merdingens Bürgermeister Martin Rupp: "Also das Museum hat aus unserer Sicht die Gemeinde nicht wirklich entzweit. Da haben sich kritische Fragen gestellt, natürlich. Aber wenn das so ein Museum wird, in dem man sich auch mit Licht und Schatten beschäftigt, dann ist es für uns glaube ich, kein Problem. Das größte Problem war das Spiel-Center."

Museum, Gastronomie, Radwerkstatt und E-Ladestationen

Neben dem Jan-Ullrich-Museum sollen in dem Komplex auch ein italienisches Restaurant, ein Café, eine Radwerkstatt, sowie Ladestationen für E-Bikes Platz finden. Man wolle den aktuellen Radboom ausnutzen, so Investor Mike Baldinger, und Radgruppen, Radtouristen aus Deutschland, aus Europa und Busreisegruppen ansprechen. 20 bis 30 Arbeitsplätze sollen so entstehen.

"Eigentlich konzentrieren wir uns auf alle, die in irgendeiner Form mit dem Bike unterwegs sind."

Kritische Bürger bezweifeln langfristigen Erfolg der Idee

In der Bürgerversammlung melden sich auch kritische Stimmen zu Wort. Manche zweifeln daran, ob die Investitionen langfristig von Erfolg gekrönt sind. Andere Anwesende ergänzen, dass in dem Museum auch die negativen Schlagzeilen über Jan Ullrich, aber auch über den Radsport generell dargestellt werden sollten. Genau das sieht Investor Mike Baldinger auch als Chance: "Jungen Leuten müssen wir zeigen, dass man nach einem Tief wieder aufstehen kann und das verkörpert auch der Jan. Es wurden auch andere Sportprofis genannt wie ein Boris Becker. Der rappelt sich auch immer wieder auf, erfindet sich neu. Das ist auch ein Lebenswandel und sicherlich auch ein Vorbild für junge Leute, die mal im Tief stecken."

Bürgermeister erhofft "Sogwirkung für die Gemeinde"

Wirtschaftlich sei man nicht auf das Jan Ullrich Museum angewiesen, so Merdingens Bürgermeister Martin Rupp. Trotzdem verbindet auch er große Hoffnungen mit dem Projekt: "Wenn man so jemand hat wie Jan Ulrich, der für so ein Projekt brennt, da nehme ich ihn auch beim Wort. Ich hoffe, dass er dann auch die internationalen Teams herbringen kann, dass das natürlich auch eine Sogwirkung entwickeln wird für die gesamte Gemeinde."

Ullrich froh "nach schwerer Zeit" wieder in Merdingen zu sein

Am Ende der Versammlung ergreift Jan Ullrich selbst das Wort und sagt, er sei froh, wieder hier zu sein. Er habe eine sehr schwere Zeit hinter sich gebracht. Jetzt wolle er zusammen mit den Partnern vor Ort "etwas richtig Gutes aufbauen". Das kommt an bei den Merdingern. Im Saal ertönt Applaus und auch vor der Halle ist der Tenor zum geplanten "Bikezentrum by Jan Ullrich" dann doch weitgehend positiv.