Die Narro-Zunft Waldshut trägt die Jahreszahl 1411 in Namen. Sie gehört damit zu den alten und traditionsreichen Zünften der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Zunftmeister Stephan Vatter ist, wie so viele Närrinen und Narren, traurig, dass die Fasnacht dieses Jahr so ganz anders ausfällt.

Das Gesicht voller Mehl

Eine der drei alten Figuren der Waldshuter Fasnacht ist der Geltentrommler. Sein langes Nachthemd, die Zipfelmütze und das rote Halstuch zieht er am „Schmutzige Dunschdig“ morgens um 5 Uhr an. Dann wird das eingefettete Gesicht in einen Zuber voll Mehl gehalten und einmal fest gepustet: Fertig ist die Narrenmaske, die den ganzen Tag und auch länger hält.

Lautes Trommeln weckt die Menschen

Am Schmutzige Dunschdig werden die Menschen in der Stadt um 5 Uhr früh mit lauten Trommeln geweckt. Der Waschzuber – alemannisch: Gelten - dient als Trommel. Holzlöffel sind die Schläger. Der Rhythmus ist so einfach und einprägsam wie das Lied dazu: „Hüt goht d’Fasnacht a mit de rote Pfife!“