per Mail teilen

Aus einer Idee für die Schulfasnet 1994 ist eine richtige Zunft entstanden: die Gundelfinger Dorfhexen. Auch ihre Veranstaltungen sind dieses Jahr auf Eis gelegt - aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Ein blau-rotes Gewand im Trachtenstil, Besen und Holzmasken sind ihre Markenzeichen. Ihre Traditionen sind am Fasnetsfridig die Katzenmusik, die durchs Dorf zieht, am Fasnetsmändig das Taganrufen und am Fasnetszischdig die Fasnetsverbrennung.