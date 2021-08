Viele Gemeinden in Südbaden gedenken in dieser Woche den Jüdinnen und Juden, die die Nationalsozialisten vor 80 Jahren nach Gurs deportiert haben. Der Tag jährt sich 2020 zum 80. Mal.

Am 22. Oktober 1940 war der letzte Tag des traditionellen jüdischen Laubhüttenfestes Sukkot. An diesem Tag haben die Nationalsozialisten insgesamt mehr als 6.500 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland nach Südfrankreich deportiert, in das Konzentrationslager Gurs. Viele der Menschen, die in Gurs untergebracht waren, starben wegen der katastrophalen hygienischen Zustände und fehlender medizinischer Versorgung an Entkräftung, Hunger und Krankheit. Wer die Zeit in Gurs überlebte, wurde ab dem August des Jahres 1942 über das Sammellager Drancy bei Paris in die Vernichtungslager im Osten, vor allem nach Auschwitz-Birkenau gebracht und dort ermordet. Die Bildergalerie zeigt die Deportation anhand von Archivbildern aus Kippenheim (Ortenaukreis) und Lörrach.

Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Lörrach ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich Stadtarchiv Lörrach Bild in Detailansicht öffnen Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Lörrach ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich Stadtarchiv Lörrach Bild in Detailansicht öffnen Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Lörrach ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich Stadtarchiv Lörrach Bild in Detailansicht öffnen Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Kippenheim (Ortenaukreis) ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich. Zu sehen ist die Abholung der Familie von Dr. Kurt Salomon Maier. Er war zehn Jahre alt, die Familie konnte aus dem Lager Gurs heraus 1941 in die USA auswandern. Maier lebt heute in Washington D.C. Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim e. V. Bild in Detailansicht öffnen Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Kippenheim (Ortenaukreis) ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim e. V. Bild in Detailansicht öffnen Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Kippenheim (Ortenaukreis) ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim e. V. Bild in Detailansicht öffnen Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Kippenheim (Ortenaukreis) ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim e. V. Bild in Detailansicht öffnen

In dieser Woche finden in vielen Gemeinden in Südbaden Gedenkveranstaltungen statt.