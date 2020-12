In Neuenburg stranden Urlaubsheimkehrer an einer überfüllten Teststation, ein Schweinemastbetrieb im Kreis Rottweil gerät in die Schlagzeilen und die Adventszeit wird so ganz anders, als wir sie bisher kannten.

Die Corona-Teststation an der A5 bei Neuenburg platzt zeitweise aus allen Nähten: Einige Urlaubsheimkehrer werden weggeschickt und manch einer reagiert nicht gerade freundlich. Dieweil gerät der Schweinemastbetrieb eines angesehenen Landwirts im Kreis Rottweil wegen Tierquälerei in die Schlagzeilen - und wird geschlossen. Dann schränkt ein neuer Lockdown das öffentliche Leben weiter ein. Weihnachtsmärkte werden reihenweise abgesagt - trotzdem wird aus dem Teil-Lockdown kurz vor Weihnachten erneut ein kompletter Lockdown. Zwar bleiben die Grenzen diesmal offen, allerdings gibt es neue Einschränkungen für Grenzgänger. Zum Jahresende keimt jedoch Hoffnung: Ein neuer Corona-Impfstoff wird zugelassen und in der Freiburger Messe werden die ersten Menschen gepiekst.