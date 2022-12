Jahresrückblick: 2022 in Südbaden

Partnerstadt im Krieg, der SC Freiburg beinahe DFB-Pokalsieger, ein schreckliches Verbrechen an einer Schülerin und Razzien bei sogenannten Reichsbürgern - 2022 in Südbaden.

Januar bis April

Auch zum Jahresbeginn 2022 ist Corona weiter vorherrschend in Südbaden. Aber ist es Delta oder die neue, hoch-ansteckende Omikron-Variante? Besonders der Schulbeginn in Präsenz Anfang Januar macht Sorgen. Ganze Schulklassen müssen zu Hause bleiben. Und die Labore in Freiburg sind wegen der Pool-Testung auf das Coronavirus in den Schulen völlig überlastet. Der Einzelhandel bleibt trotz hoher Infektionszahlen offen - aber mit teils komplizierten Test- und Impfnachweis-Kontrollen. In der Freiburger Innenstadt schließen sich viele Geschäfte zusammen und führen erst ein gemeinsames Einlassbändchen, dann einen Stempel ein, damit die Kunden ihren Nachweis nur einmal vorzeigen müssen.

Bei den Olympischen Spielen in Peking vom 4. bis 20. Februar holen südbadische Wintersportler drei Medaillen. Die Skicrosserin Daniela Maier aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) muss bis in den Dezember bangen, bis feststeht, dass sie ihre Bronzemedaille behalten darf. Und trotz Einschränkungen durch Coronaregeln feiern die Narren im Februar den schmutzigen Dunschdig. Genau an diesem 24. Februar aber beginnt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die evangelische Stadtmission holt 67 Kinder aus einem Heim bei Kiew nach Freiburg.

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach Südbaden. Weil die Erstaufnahmestellen schnell voll sind, wird in Offenburg eine Messehalle zur Flüchtlingsunterkunft. Im März geht ein langer, kalter und schneereicher Winter zu Ende. Insgesamt ist es viel zu trocken. Die Landwirte in Südbaden hoffen, dass es im Frühjahr genug Regen gibt. Und für mehr Klimaschutz demonstrieren dann am letzten Freitag im März 8.000 Menschen in Freiburg. Es ist die größte Klima-Protest-Demo an diesem Tag in Baden-Württemberg.

Darauf hat sich die Stadt Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) lange vorbereitet und gefreut: Am 22. April eröffnet die Landesgartenschau 2022. Bei bestem Wetter ist auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Eröffnungsfeier. Das Motto: "Eine Stadt kommt zum Rhein". Denn durch die Gestaltung des Gartenschaugeländes ist das Ufer des Altrheins nun für die Menschen zugänglich. Bis zum Herbst gibt es 2.000 Veranstaltungen zu Kunst, Kultur und Kulinarik im Dreiländereck. Ein absoluter Gewinn für die Stadt, findet Bürgermeister Joachim Schuster (CDU). Und gewonnen hat auch der SC Freiburg im April: nämlich das Halbfinale im DFB-Pokal. Mit 3 zu 1 in Hamburg. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Mai bis August

Freiburg darf von Übernachtungsgästen weiter die sogenannte Bettensteuer verlangen. Das ist eine kommunale Extra-Abgabe auf Übernachtungen, die Reisende zahlen müssen. Das Bundesverfassungsgericht weist im Mai die Beschwerde dagegen von Hoteliers unter anderem aus Freiburg zurück. Zu den Eisheiligen ist es schon um 30 Grad warm. Den deutschlandweiten Rekord im Mai schafft Ohlsbach in der Ortenau mit 33,7 Grad am 20. Mai. Heiß wird der Mai auch für den SC Freiburg im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Mehr als 27.000 Freiburger Fans reisen zum größten Spiel in der Vereinsgeschichte nach Berlin. Den Pokal holt sich dann aber doch RB Leipzig.

Mitte Juni reist Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) in die Westukraine und besucht die Partnerstadt Lwiw. Er will wissen, wie Freiburg den Freunden dort am besten helfen kann, nachdem Russland in der Ukraine einen Angriffskrieg führt. Auf der Schwarzwaldbahn zwischen Hausach und St. Georgen fahren bis auf Weiteres keine Züge mehr, denn ihre Räder verschleißen auf der frisch sanierten Strecke zu schnell. Wochenlang sitzen die Reisenden deshalb in langsameren Ersatzbussen.

Im Juli ist die Zeit der großen Festivals. Sänger Max Mutzke eröffnet das Stimmen-Festival in Lörrach. Auf dem Marktplatz treten unter anderem Passenger, Amy Macdonald und Deep Purple auf. Beim Zelt Musik Festival in Freiburg sind Element of Crime, die Pixies oder auch James Blunt mit dabei. Dorthin kommen nach der Corona-Pause so viele Konzertbesucher und -besucherinnen wie nie zuvor. Auf dem Kandel (Kreis Emmendingen) bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr kämpft sich auf dem mehr als 1.200 Meter hohen Berg durch unwegsames Gelände und bekommt die Flammen unter Kontrolle.

Der Monat beginnt mit einer erschütternden Pressekonferenz zum Fall Ayleen: Die vermisste 14-Jährige aus Gottenheim bei Freiburg ist tot und ein vorbestrafter Sexualstraftäter in Haft. Der Fall erschüttert die ganze Region. Wie konnte es passieren, dass ein vorbestrafter Sexualstraftäter offenbar über Wochen mit einer Schülerin chattet, sie nach Hessen holt und tötet? Hätten die Behörden den Mann besser überwachen und Ayleens Tod vielleicht verhindern können? Gottenheim steht unter Schock. Gleichzeitig rücken die Menschen zusammen, um die Familie zu unterstützen. Eine gute Nachricht gibt es Ende August für Jürgen Thoma: Er hatte im Freiburger Hüftprothesenskandal gegen das US-Unternehmen Zimmer Biomet geklagt. Nach zwölf Jahren entscheidet der Bundesgerichtshof zu seinen Gunsten und bestätigt, dass seine Hüftprothese schadhaft war - ein wegweisendes Urteil auch für andere Betroffene.

September bis Dezember

Im September ist nach über 20 Jahren Suche klar, wo die Schweiz ihr Atommüllendlager bauen will - und zwar unweit der deutschen Grenze bei Hohentengen (Landkreis Waldshut) am Hochrhein. Für die Menschen jenseits des Rheins ist das eine Hiobsbotschaft. Sie sind entsetzt, dass eine nukleare Anlage in ihre Nachbarschaft kommt. Ein Anwohner spricht von einer großen psychologischen Belastung. Heiterer geht es da in der Offenburger Reithalle beim 80. Geburtstag von Wolfgang Schäuble zu. Dort verrät der Jubilar und ehemalige CDU-Bundesinnenminister ein Geheimnis aus seiner Studentenzeit: Ministerpräsident Hans Filbinger habe damals den Verfassungsschutz zu seiner Zimmerwirtin geschickt. Weil er die Ostpolitik des ehemaligen SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt unterstützt habe, sei er verdächtig gewesen.

Der frühere Erzbischof von Freiburg Robert Zollitsch äußert sich im Oktober erstmals öffentlich zu den Missbrauchsvorwürfen in der Diözese und entschuldigt sich für seine Versäumnisse. Betroffene wie Raphael Hildebrandt aus Oberharmersbach (Ortenaukreis) können die Entschuldigung nicht annehmen und bleiben skeptisch. Hildebrandt hält wenig von Zollitschs Erklärung, er sei naiv gewesen und habe nur das Wohl der Kirche im Auge gehabt. Für Hildebrandt steht fest, dass Zollitsch den Missbrauch bewusst unter dem Teppich halten wollte. Konflikte gibt es im Oktober auch an anderer Stelle. Als bundesweit erste Stadt beschließt Freiburg ein ausschließlich vegetarisches Schulessen in Kitas und an Grundschulen. Dafür gibt es viel Lob, aber auch Kritik, unter anderem von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Die Schülerinnen und Schüler sind weniger aufgeregt: "Hauptsache, es schmeckt immer noch", sagt ein Junge.

In Heitersheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) geht eine Ära zu Ende: Im November räumen die Vinzentinerinnen das Malteserschloss - nach 125 Jahren. Aus der Kirche werde nun wohl ein Kulturraum, berichtet die Oberin, Schwester Elisabeth. Sie ist froh, dass die Stadt die Gebäude übernimmt und diese nicht in ganz fremde Hände gehen. "Aber es fällt sehr schwer, sie einfach so aufzugeben." Während die einen gehen, kommt der andere. In Pfaffenweiler bei Freiburg tritt im November der 25-jährige Lukas Mahler (parteilos) seinen Dienst an - als jüngster Bürgermeister im Land. Sein Vorbild ist der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU), der vor vielen Jahren ebenfalls jüngster Bürgermeister war. "Herr Teufel hat mal gesagt, das Alter ist eine Krankheit, die wird mit jedem Jahr besser. Von daher glaube ich, dass das, was an Lebenserfahrung noch aufzuholen ist, von Jahr zu Jahr mehr wird."

Lukas Mahler hat am Montag in Pfaffenweiler sein neues Amt angetreten. SWR

Im Dezember gibt es eine bundesweite Großrazzia gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk aus dem Reichsbürgermilieu. Die Polizei durchsucht in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) das Wohnhaus eines ehemaligen Bundeswehroffiziers. Er soll der militärische Kopf der Gruppe sein und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Laut Generalbundesanwalt Peter Frank hat sich die Vereinigung zum Ziel gesetzt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland mit militärischen Mitteln und Gewalt zu beseitigen. Erfreulicher ist da die Heldentat eines Neunjährigen: Jonny-Dean Spieth aus Glottertal bei Freiburg hatte im Sommer ein Kleinkind aus dem Opfinger Baggersee gezogen und vor dem Ertrinken gerettet. Im Dezember bekommt er dafür in Hamburg den DLRG-Lebensretterpreis verliehen. Bei der Laudatio sagt Schauspielerin Nina Bott, als Mutter sei sie gerührt und voller Respekt. Jonny-Dean habe Zivilcourage gezeigt und Großartiges geleistet.

