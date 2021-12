Jahresrückblick 2021: September bis Dezember

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Und damit ist es an der Zeit, einmal zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate September bis Dezember.

September

Am 18. September schließt das Zentrale Impfzentrum in der Messehalle Freiburg, dessen Leiter Daniel Strowitzki zieht eine positive Bilanz: "Wir sind unwahrscheinlich stolz, dass wir in den letzten 9 Monaten knapp 500.000 Impfungen erreicht haben. Es ist uns gelungen, in Freiburg einen wesentlichen Bestandteil der Impfkampagne in Baden-Württemberg zu leisten."

Bei der Bundestagswahl am 26. September holt Chantal Kopf für die Grünen das Direktmandat im Wahlkreis Freiburg. Matern von Marschall von der CDU zeigt sich als fairer Verlierer: "Man ist natürlich traurig, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer eine Demut vor dieser wunderbaren Demokratie gehabt, zu der gehören eben auch Veränderungen von Mehrheitsverhältnissen."

Chantal Kopf (mitte) freut sich schon am frühen Abend über das gute Abschneiden der Grünen SWR Sabine Kühn

Oktober

Am 7. Oktober spielt der SC Freiburg zum ersten Mal im neuen Eurpa-Park-Stadion - und gewinnt 3:0 gegen FC St. Pauli. 150.000 SC-Fans durften im Stadion live zuschauen. "Es kann was, aber es hat nicht den Flair des Dreisam-Stadions", sagt ein Fan. Auch für einige SC-Spieler ist das neue Stadion noch ungewohnt. Für Nils Petersen fühlte sich das Heimspiel eher wie ein Auswärtsspiel an.

Ab 18. Oktober dürfen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg nach langer Zeit wieder ohne Maske am Platz sitzen. Es besteht keine Maskenpflicht mehr im Klassenzimmer. Die Kinder freuen sich: "Weil unter der Maske ist einem echt heiß geworden und die hat auch meistens genervt."

November

Die Breisgauer Narrenzunft hat am 8. November die für den 11.11. geplante Präsenzveranstaltung abgesagt. Grund ist die aktuelle Corona-Lage. "Unsere Geschäftsidee ist Humor und Frohsinn und das passt da nicht ganz zusammen", heißt es von Seiten der Narrenzunft.

dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa/dpaweb | Patrick Seeger

Seit 13. November rollen im oberen Elztal zwischen Waldkirch und Elzach wieder Züge - Waggons der Elztalbahn im neuen weiß-gelb-schwarzen Look. Die jetzt komplett elektrifizierte Elztalbahn ist das letzte Teilstück im neuen Netz der Breisgau S-Bahn.

Dezember

Am 3. Dezember beginnt auf dem schneebedeckten Feldberg die Skisaison, was Ski- und Snowbordfans begeistert. "Es ist super - den ersten Neuschnee gleich mitgenommen."

Im letzten Heimspiel der Vorrunde am 19. Dezember besiegt der SC Freiburg seinen Gegener Bayer Leverkusen mit 2:1. Das Team von Trainer Christian Streich begeistert die 750 Fans und überwintert jetzt auf einem Champions-League-Platz.