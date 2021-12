Jahresrückblick 2021: Januar bis April

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Und damit ist es an der Zeit, einmal zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate Januar bis April.

Januar

Angefangen hat das Jahr 2021 mit einem Silvester, wie es davor noch niemand kannte: Keine Böller und nach 20 Uhr darf niemand mehr vor die Tür.

Am 28. Januar will die Regierung eigentlich die Kitas wieder öffnen, aber dann taucht in einer Freiburger Kita eine Mutation auf, die damals noch Britische heißt. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn ist damals empört gewesen, "dass eine betroffene Einrichtung und die Eltern der Einrichtung über eine Pressemeldung aus Stuttgart von der Mutation erfahren."

Februar

Am 19. Februar wird der sogenannte Waldläufer verurteilt. Yves R. aus Oppenau muss drei Jahre ins Gefängnis, denn das Gericht urteilt: Auch wenn er bei seiner spektakulären Flucht in den Wald die Polizisten nur kurz bedroht hat, war es Geiselnahme. Ein Polizist sagt im Prozess aus: Er habe die ganze Zeit über in den Lauf der Waffe geblickt. Auch die anderen Beamten bekräftigen, sie hätten in erster Linie aus Furcht vor ihm ihre Waffen abgegeben.

März

Es ist der 9. März als Joachim Löw zurücktritt. Nach der Europameisterschaft will er nicht mehr Bundestrainer sein. Bei einer Umfrage in Jogi Löws Geburtsort Schönau sagen manche: "Er macht das jetzt schon sehr lange" und "so langsam fand ich es schon ein bisschen amtsmüde".

Nach 50 Jahren gibt es seit dem 15. März wieder SÄK als Nummernschild in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut). Und die Bad Säckinger freut's. Stefan Sigrist tauscht sein "WT" gleich mal in "SÄK" um - das sei einfach viel ästhetischer.

"Das ist irgendwie Heimatliebe."

Am 16. März wird der Impfstoff AstraZeneca plötzlich gestoppt. Es gab zu viele Thrombosefälle.

"Als uns die Nachricht erreichte, hatten wir natürlich schon sehr viele Spritzen aufgezogen. In jeder Impfkabine waren Spritzen bereit."

Sie mussten die ganzen Spritzen wegwerfen, sagt Martin Hug. Denn nach dem Aufziehen der Spritzen dürfen sie nur eine bestimmte Zeit aufbewahrt werden.

Die Greensill Bank geht am 17. März pleite und Bötzingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) muss seinen Bürgern beichten, dass es dort 13,2 Millionen Euro angelegt hat.

Das Modehaus Blum Jundt in Emmendingen packt am 19. März seinen ganzen Laden voll mit Klopapier. "Der Handel muss wieder eine Rolle spielen und wenn es nur eine Klopapier-Rolle ist", hieß es von Seiten des Modehauses.

April

Am 6. April dürfen Hausärzte endlich impfen. "Jetzt im Moment sieht es so aus, dass wir eine Liste von über 100 Patienten haben, die geimpft werden wollen. Wir kriegen in der nächsten Woche aber nur 48 Impfdosen", sagt Götz-Ulrich Mischke-Finner. Er hat eine eigene Hausarztpraxis in Freiburg und impfte von Anfang an mit.