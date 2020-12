Aufatmen in Südbaden nach dem ersten Lockdown und dem endgültigen Aus des AKW Fessenheim. In Oppenau hält dagegen ein flüchtiger Waffennarr Polizei und Anwohner tagelang in Atem.

Nach Homeschooling und digitalem Unterricht dürfen Schüler nach dem Lockdown endlich wieder in die Schule. Die Menschen im Dreiländereck freuen sich ebenfalls, sie dürfen wieder in die Schweiz und ins Elsass reisen, nachdem die Grenzen viele Wochen geschlossen waren. Und in Oppenau in der Ortenau wird tagelang ein Mann gesucht, dem es gelang, bei einer Kontrolle Polizisten die Waffen abzunehmen und damit zu flüchten. Ende Juni geht nach 43 Jahren Betrieb das älteste französische AKW in Fessenheim vom Netz. Ein Rückblick auf wichtige Ereignisse in Südbaden in der Zeit von Mai bis August.