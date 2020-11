Die Afrikanische Schweinepest steht vor der Tür: Rund 170 bestätigte Fälle bei Wildschweinen gibt es in Deutschland. In Deutschland ist ASP bisher zwar nur in Brandenburg und Sachsen aufgetreten, doch es sei nur eine Frage der Zeit – so Experten – bis sie auch in anderen Bundesländern auftauche. Corona macht es den Jägern zunehmend schwer, den Wildschweinbestand im Zaum zu halten.