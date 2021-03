Die jüdischen Gemeinden feiern von diesem Wochenende an bis Ostern ihr traditionelles Pessach-Fest. Im Judentum ist es eines der wichtigsten Feste. In Freiburg wurde am Freitagvormittag mit einer symbolischen Brot-Verbrennung der Auftakt gefeiert.

Viele werden es vielleicht nicht wissen, aber dieses Jahr ist das Jubiläumsjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Ab diesem Wochenende findet mit dem Pessach-Fest eines der wichtigste Feste des Judentums statt. Am Freitagmittag war in Freiburg der Auftakt einer Jahrhunderte alten Tradition. Vor dem Eingang zum alten jüdischen Friedhof in Freiburg steht ein kleiner Grill, in dem Papier und Holzscheite liegen. Nacheinander legen Mitglieder der Israelitischen Gemeinde Freiburg altes gesäuertes Brot in den Grill, erläutert Irina Katz, die Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg. Siebentägiges Fest der ungesäuerten Brote Kantor Mosché Hayoun betont, dass es den Juden eigentlich verboten ist, Essen zu zerstören. Aber vor dem Pessach-Fest wird eine Ausnahme gemacht. Denn gesäuertes Brot symbolisiert die menschliche Eitelkeit. Damit alle Anwesenden das Gebet verstehen, wird es auf hebräisch, deutsch und russisch gesprochen. Ab jetzt soll innerhalb einer Woche kein gesäuertes Brot gegessen werden, sondern nur noch ungesäuertes, sogenannte Matzen. Pessach erinnert an Befreiung Israels aus der Sklaverei Pessach, zu deutsch "Vorüberschreiten", gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei des Pharao durch Gottes, wie sie im 2. Buch Mose im Tanach (Hebräische Bibel) und im Alten Testament der Christlichen Bibel niedergeschrieben ist. Die Nacherzählung (Haggada) dieses Geschehens verbindet jede neue Generation der Juden mit ihrer zentralen Befreiungs-Erfahrung vor etwa 3.000 Jahren.