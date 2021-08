Die Kreise Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut stehen wieder auf Corona-Inzidenzstufe 2. Für Treffen und Veranstaltungen gelten strengere Regeln.

Nach anhaltend steigenden Corona-Infektionszahlen gilt seit Dienstag auch in den Landkreisen Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald die Inzidenzstufe 2. Im Ortenaukreis gilt sie schon seit vergangenen Freitag, im Landkreis Lörrach und Stadtkreis Freiburg seit gut zwei Wochen. Damit gelten in diesen Kreisen strengere Regeln für private und öffentliche Kontakte. So dürfen sich etwa im privaten Bereich maximal 15 Personen aus vier Haushalten treffen. Die Inzidenzstufe 2 greift, wenn die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge über 10 liegt.

Stufenplan der Lockerungen nach Inzidenzen Eine Übersicht über die Lockerungen von Corona-Beschränkungen je nach Inzidenz-Lage hat die Landesregierung Baden-Württemberg in einem Vier-Stufenplan dargestellt. Hier die Corona-Maßnahmen auf einen Blick.

Inzidenzstufe 3 wird bei 35-er Grenze erreicht

Keine Änderungen der Corona-Regeln auf der Inzidenzstufe 2 gibt es zunächst für die Gastronomie, den Handel sowie für Freizeit- und Kultureinrichtungen. Die nächste Stufe tritt laut Plan der Landesregierung in Kraft, wenn der Inzidenzwert nach fünf aufeinander folgenden Tagen die 35-er Grenze überschreitet.

Inzidenzstufe 1 gilt aktuell in vier Kreisen Südbadens

Die Inzidenzstufe 1 gilt aktuell in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Emmendingen. Zum Teil lagen diese Kreise zeitweise ebenfalls auf der Inzidenzstufe 2. Weil die 7-Tage-Inzidenz dann aber wieder mehrere Tage unter 10 lag, wurden die Verschärfungen wieder zurückgenommen.