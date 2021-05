In mehreren Kreisen Südbadens dürfen Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie Museen und kleinere Freizeiteinrichtungen seit dem Wochenende wieder öffnen. Dazu zählen Kreise mit einer stabilen Inzidenz unter 100, in Südbaden sind das Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg und Lörrach. Im Kreis Lörrach lag die Inzidenz am Freitag zwar über, danach aber wieder unter 100, so dass die Öffnungsschritte nicht zurückgenommen werden mussten. Das passiert erst, wenn ein Kreis die kritische Marke an drei Tagen in Folge überschreitet. Auf Öffnung hoffen, kann kommende Woche der Ortenaukreis. Seit vergangenem Mittwoch liegt die Inzidenz dort unter 100. Wenn das an fünf aufeinander folgenden Werktagen so ist, dürfen Cafés und Biergärten wieder öffen - und voraussichtlich am Freitag auch der Europapark in Rust im Rahmen eines Modelprojekts des Sozialministeriums. Geschlossen bleiben Restaurants und Hotels vorerst in den Kreisen Waldshut, Schwarzwald-Baar und Rottweil, denn dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen mehr als 100 von 100.000 Menschen mit Corona angesteckt.