Die Corona-Fallzahlen in den Schweizer Grenzkantonen sind in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Am deutlichsten ist der Anstieg im Kanton Schaffhausen, wo die 7-Tage-Inzidenz inzwischen bei 2.700 liegt. Experten sehen einen Zusammenhang mit dem Wegfall der meisten Corona-Schutzmaßnahmen in der Schweiz Mitte Februar. Sie gehen zudem davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist und viele erkrankte Menschen sich nicht mehr testen lassen.