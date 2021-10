Corona-Infektionen steigen in Südbaden - Ausbruch an Freiburger Schule

per Mail teilen

In Südbaden infizieren sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus. In einer Freiburger Schule gab es einen Corona-Ausbruch nach einer Zirkusveranstaltung.

Wie die Freie Waldorfschule in Freiburg-St.-Georgen in einer Pressemitteilung erklärt, kam es, vermutlich im Zusammenhang mit einer Schulzirkus-Aufführung, zu zahlreichen Covid-19-Infektionen. Bis Mittwoch seien 26 Fälle bekannt geworden - Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft, die geimpft sei. Alle betroffenen Klassen befänden sich nun im Fernunterricht, heißt es. Möglicherweise darauf zurückzuführen ist ein starker Anstieg der Inzidenz unter Kindern bis 14 Jahren in Freiburg (Freitag: 238/74 Fälle).

Landkreis Waldshut mit aktuell niedrigster Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Südbaden unterdessen auf 106. Das liegt zwar unter dem Landesschnitt, allerdings über der kritischen Marke von 100. Diese überschreiten auch die Stadt- und Landkreise Freiburg, Offenburg, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar, wobei Letzerer mit einem Inzidenzwert von 162 die Spitzenposition einnimmt. An der unteren Skala stehen der Kreis Waldshut mit 53 sowie die Kreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen mit jeweils 87. Insgesamt sind südbadenweit bereits 2.230 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Landesweite Warnstufe droht - mit Konsequenzen vor allem für Ungeimpfte

Die landesweite Inzidenz lag am Donnerstag bei 122. Da auch die Auslastung der Intensivstationen zunimmt, erwägt Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), die Corona-Regelungen in Kürze zu verschärfen. Baden-Württemberg steuere auf die landesweite Warnstufe zu. Dann gelten für Ungeimpfte wieder Kontaktbeschränkungen, für den Zugang zu vielen öffentlichen Einrichtungen müssen sie dann negative PCR-Tests vorweisen. Vor diesem Hintergrund appellierte Lucha erneut, sich impfen zu lassen.