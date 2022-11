Seit 30 Jahren werden von Freiburg aus Weihnachtspäckchen in die Ukraine gebracht. Doch dieses Jahr ist es etwas Besonderes. Der Invasionskrieg Russlands auf ukrainischem Boden hält an und die Not der Menschen ist extrem groß. Viel größer als ohnehin. Das macht die Weihnachtspäckchen-Aktion noch wichtiger, die von der Evangelischen Stadtmission und dem Einlädele in Freiburg initiiert wurde. Volker Höhlein, Organisationschef der Ukraine-Hilfe zur aktuellen Päckchen-Aktion im SWR-Interview.