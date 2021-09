Werner Räpple: "Landwirtschaft bekommt zu wenig Anerkennung"

Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) mit Sitz in Freiburg feiert Geburtstag. Wir blicken mit dem aktuellen Präsidenten, Werner Räpple, auf 75 Jahre zurück und nach vorne.

Corona-Pandemie und Wetterkapriolen: Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband, auch BLHV, steht im Jubiläumsjahr vor einigen Herausforderungen. SWR-Moderator Robert Wolf hat mit dem amtierenden Präsidenten Werner Räpple gesprochen.

Das Interview zum Nachhören:

SWR: Ist Ihnen angesichts der Corona-Pandemie überhaupt zum Feiern zumute?

Werner Räpple: Ja, 75 Jahre sind schon ein Anlass, dass man mal innehält und überlegt: Was war denn alles so? Natürlich, dass man auch überlegt: Wo stehen wir im Moment und wie wird die Zukunft? Corona hat natürlich Einschnitte gebracht, insbesondere für unsere Arbeit. Wir waren froh, dass wir in unseren Betrieben weiter wirtschaften konnten.

SWR: Wo stehen denn die badischen und südbadischen Landwirte und Winzer aktuell?

Räpple: Auf die 75 Jahre geblickt, war und ist das eine Zeit der ständigen Veränderung. Angefangen ganz früh mit dem Thema der steigenden Effizienz, Ernährungssicherung. Das war der Beginn der Zeit des Bauernverbands, der Beginn der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Heute stehen wir wieder an einem Wendepunkt. Da ist leider das Thema Ernährungssicherung etwas in den Hintergrund getreten. Natürlich werden die Weichen gestellt auf mehr Umwelt, Biodiversität. Wir müssen schauen, dass Landwirtschaft klimastabiler wird und wir müssen und können einen Beitrag leisten zur CO2-Minderung - im Wald natürlich traditionell, aber auch in unseren Böden mit der entsprechenden Bewirtschaftung.

Der BLHV Der Badsiche Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) ist 1946 gegründet worden. Aktuell zählt er etwa 17.700 Mitglieder; dabei sind Winzerinnen und Winzer und Landwirte. Er hat seinen Sitz in Freiburg und ist Mitglied des Deutschen Bauernverbandes. Sein Leitbild fasst der BLHV so zusammen: "Satzungsmäßiger Auftrag des Verbandes ist die Bündelung und Vertretung der bäuerlichen Interessen gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit" und "Im Verband spiegelt sich die ganze Vielfalt der Landwirtschaft in Südbaden" (Quelle: blhv.de)

SWR: Wer ist als Gegner der Landwirte und Winzer zu sehen? Der Verbraucher, der alles billig haben möchte oder der Discounter, der alles billig macht? Oder anders gefragt: Wie geht es Ihnen, wenn Sie im Winter pralle, rote Tomaten aus Holland im Supermarkt sehen?

Räpple: Ich werde jetzt spontan keinen Gegner benennen, sondern wir sind dabei, Allianzen zu schmieden. Die NGOs, Naturschutzverbände, haben die Landwirtschaft über viele Jahre immer wieder an den Pranger gestellt. Ich würde sagen, dass die Politik aufspringt, dieser öffentlichen Meinung folgt. Mich belastet, das vieles, das Landwirtschaft gut macht, zu wenig Anerkennung findet. Auf der einen Seite wird viel verlangt, auf der anderen Seite ist man kaum bereit, die notwendigen Preise zu bezahlen. Wenn wir eine bestimmte Landwirtschaft wollen in Deutschland, müssen wir sie schützen vor Importen, die unter Bedingungen produziert wurden, die überhaupt nicht vergleichbar sind mit diesen deutschen Standards.

SWR: Ist der BLHV dann nicht nur Berufs- sondern auch Umweltverband?

Räpple: Ich sage ja immer, dass wir die Grünsten sind. Wir waren die ersten Grünen. Die wollen ja ihre Betriebe und ihre Böden weitergeben, das funktioniert schon viele Generationen recht gut. Kein Landwirt ist daran interessiert, diese Produktionsgrundlage kaputtzumachen. Die Landwirte sind ja jeden Tag draußen und beobachten, wie Natur reagiert und können da auch gut Fehlentwicklungen erkennen und einschätzen. Natürlich ist notwenig, dass ein politischer Rahmen da ist, der das gute Wirtschaften ermöglicht.

SWR: Der BLHV ist ja eine Besonderheit in Baden-Württemberg. Es gibt den Landesbauernverband, aber in Südbaden möchte man eigenständig bleiben. Warum dieser eigene südbadische Weg?

Räpple: Wir müssen gut zusammenarbeiten, gerade im Hinblick auf die Landespolitik. Das tun wir in sehr vielen Fällen. Ich glaube, der Grund ist, dass unser Verbandsgebiet ein sehr spezifisches ist. Wir haben als Schwerpunkt den Schwarzwald, als sogenanntes von der Natur benachteiligtes, aber sehr schönes Gebiet. Das Bergbauernprogramm oder die jetzige Ausgleichszulage Landwirtschaft, die gilt jetzt EU-weit. Sie hat ihren Ursprung auch in den Forderungen des BLHV. Außerdem haben wir viele Sonderkulturen, also vom Spargel bis zum Tabak. Wir sind verdammt weit weg von Stuttgart. Die Präsenz vor Ort ist ein sehr wichtiges Argument.

SWR: Würden Sie sich noch als Landwirt bezeichnen oder sind Sie zu großen Teilen Funktionär?

Räpple: Bei mir steckt noch sehr viel Landwirt drin. Ich habe einen Weinbaubetrieb am Kaiserstuhl, gerade coronabedingt war ich deutlich mehr wieder im Betrieb und erlebe hautnah die Geschehnisse in der Natur. Wir haben drei total trockene Jahre hinter uns und dieses Jahr das extreme Gegenteil mit Regen, Regen, Regen. Das hat Pilzkrankheiten begünstigt.

SWR: Wann kam bei Ihnen der Punkt zu sagen: Ich arbeite hart im Weinbau auf dem Feld, aber ich muss mich auch noch politisch engagieren?

Räpple: Das steckt ein bisschen in der Genetik der Familie. Ich habe angefangen beim Bund Badischer Landjugend und über diesen Weg bin ich zur Agrarpolitik gekommen. Die hat mich nicht mehr losgelassen.

SWR: Es ist schwer vorstellbar, dass die etwa 17.700 Mitglieder beim BLHV eine homogene Masse darstellen. Biolandwirte, Regionalerzeuger und auf Ertrag ausgelegte Großlandwirtschaft, es gibt Glyphosatgegner und -befürworter, die Liste ist endlos. Wie halten Sie diesen Laden überhaupt zusammen?

Räpple: In dieser kleinen Region gibt es alles und unterschiedliche Erwartungen - aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Meiner Meinung nach müssen wir als Bauernverband das tun, was die einzelnen Sparten erwarten. Natürlich muss die Führung eines Verbandes ausgewogen sein. ich muss als Winzer udn als Präsident auch die Sorgen eines Schwarzwaldbauern kennen.

SWR: Können Sie heute noch jungen Menschen raten, in die Landwirtschaft zu gehen?

Räpple: Wenn ich bei der Gehilfenbrief-Verleihung eine Rede halte, muss ich den Leuten, die sich dafür entscheiden, Respekt zollen. Aber das fällt zunehmend schwer. Ich will ja auch ehrlich sein. Trotzdem wird Landwirtschaft immer Perspektive haben. Die Gesellschaft wird gar nicht funktionieren ohne eine gute Landwirtschaft. Was wir hier in Südbaden schätzen, das ist eigentlich Werk der Landwirtschaft: die Wälder, die Wiesen, die Rebberge. das machen ja alles die Bauern. Politik und Gesellschaft müssen dringend wieder Perspektiven für junge Bauern schaffen. Um einen Stall zu bauen, muss ein junger Mensch schnell mal eine Million Euro finanzieren. Da braucht er Verlässlichkeit und muss wissen, dass er 35, 40 Jahre so in diesem Stall wirtschaften kann, wie er ihn gebaut hat. Inzwischen kommen nach fünf oder zehn Jahren neue Vorschriften und er muss um- oder neubauen. Das geht natürlich nicht. Denn dann machen die Landwirte die Türe zu - und das kann und wird ein gesellschaftliches Problem werden.